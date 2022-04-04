مهرجان للأطفال واحتفالية وزراعة الأشجار في حلب ومنبج احتفاءً بميلاد القائد أوجلان

نظم مركز الثقافة والفن في مدينة منبج وريفها اليوم، مهرجان الطفل الحر الأول تحت شعار "بطفولتي أزهر الحاضر وأقود المستقبل"، في مسرح لجنة الثقافة والفن غرب المدينة، وذلك بمناسبة الرابع من نيسان ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

حضر المهرجان ممثلون عن مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها والمؤسسات الخاصة بالمرأة، والعشرات من أهالي المدينة.

بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ومن ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة في لجنة الثقافة والفن، منيرة كلزي، كلمة قالت فيها "ها هي شمس الرابع من نيسان تشرق من جديد، وبين ثناياها ذكريات جميلة ففيها ذكرى ولادة القائد، والمفكر والفيلسوف عبد الله أوجلان".

وأضافت "نسعى من خلال هذا المهرجان إلى توعية الطفل، وتعزيز ثقته بنفسه من خلال تفاعله مع الأطفال الآخرين، والاطلاع على مواهبهم، ويجب أن يعلو صوت فرحهم فوق صوت المدافع وأزيز الرصاص".

ثم ألقت عضوة لجنة القائد في منبج، آسيا حسين كلمة قالت فيها "بداية نهنأ القائد عبد الله أوجلان وكافة الشعوب بحلول الرابع من نيسان الذي يعتبر ميلاداً للإنسانية، حيث كان للطفل والطفولة مساحة واسعة بفكر القائد، باعتباره الطفولة نواة تبدأ منها المقاومة، واعتبر أحلام الأطفال أساساً للحرية".

بعدها بدأت فقرة الغناء والدبكة والعروض المسرحية، إذ كانت أول أغنية بعنوان "كلنا معاً" قدمها أطفال لجنة الثقافة بمناسبة ميلاد القائد، ومن ثم فقرة الدبكة الكردية قدمتها فرقة الثقافة والفن من كوباني، وبعدها قدمت أغنية من قبل أطفال عوائل الشهداء بعنوان "أنا ابن الشهيد"، كما قدمت فرقة منبج للمسرح مسرحية بعنوان "الصراع".

ومن ثم قدمت فرقة الرقص الشركسية عرضاً راقصاً، كما قدم الاتحاد الرياضي فقرة لرياضة التايكواندو، وبعدها قدمت فقرة غنائية باللغة الكردية قدمتها فرقة روجدا، وفي الختام قدمت مسرحية الدمى بعنوان "ليل ونهار".

والجدير بالذكر أن المهرجان سيستمر ليوم غد وذلك بافتتاح معرض للرسم والأعمال اليدوية.

حملة تشجير في منبج

كما نظمت لجنة القائد في مدينة منبج وريفها مبادرة لتشجير مشفى الهلال الأحمر الكردي الجديد وسط المدينة، بمناسبة ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان الـ 73.

شارك في المبادرة أعضاء المؤسسات المدينة والعسكرية والأحزاب السياسية والمؤسسات الخاصة بالمرأة في منبج.

وألقى عضو لجنة القائد، زكي أحمد، كلمة قبل البدء بزراعة الأشجار قال فيها إن "نيسان شهر الخير والعطاء، وفي الـ 4من نيسان بزغ فجر الحرية بميلاد القائد، وولدت الأمة الديمقراطية".

ليبدأ بعدها الحضور بزراعة الأشجار والتي تضمنت زراعة 598 شجرة؛ موزعة على الشكل التالي: 15 شجرة السرو، 200 شجرة جوري قزمي, 200 مرجان، 50 عفص ذهبي، 4 سرو عطري، و125 أقحوان، و2 زعرور و2 مديدة.

احتفالية في حلب

وبهذه المناسبة أيضاً نظم مؤتمر ستار في مدينة حلب احتفالية شارك فيها المئات من أهالي المدينة، فيما زرع الأهالي 200 شتلة لأشجار مختلفة في حديقة أطفال شهداء عفرين بحلب.

الاحتفالية أقيمت في مزار شهداء مقاومة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الواقعة بمنطقة الشقيف في مدينة حلب، بحضور ممثلين عن وحدات حماية الشعب والمرأة، الأحزاب السياسية، قوى الأمن الداخلي، ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المئات من الأهالي.

زين مكان الاحتفالية بصور القائد عبد الله أوجلان إلى جانب أعلام حزب العمال الكردستاني، ورموز ثورية أخرى.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مؤتمر ستار ألقتها الإدارية في مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي هيفين سليمان، باركت للشعوب المضطهدة والمطالبة بالحرية ميلاد القائد أوجلان، وعدّت يوم ميلاده "يوم انبعاث الأمل والثورة ضد العبودية".

وأشارت إلى أن الحروب والأزمات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط ستحل بالمشروع المطروح من قبل القائد أوجلان، لما فيه من حلول جذرية للمشاكل القائمة على أساس تمييزي وطائفي.

وباسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان ألقت الإدارية في المبادرة، آمنة خضرو، كلمة اعتبرت فيها أن الهدف الأسمى للشعوب التي خلصها القائد من الانحلال والإبادة هو الكفاح والنضال للعمل على تحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية كرد للجميل الذي قدمه للمجتمعات في الشرق الأوسط.

وجددت آمنة خضرو العهد بالسير على خطا الشهداء وعلى فلسفة القائد عبد الله أوجلان لحين تحقيق الأهداف المعلنة في بناء وطن ديمقراطي حر مبني على مفهوم التعددية.

بعدها قدمت الفرق الفنية التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن عدد من العروض التي أبهرت الحاضرين، حيث قدمت فرقة الشهيد سرحت عرضاً للرقص الفلكلوري، إلى جانب تقديم عروض غنائية من قبل الفنان أحمد خاني والفنان سيبان خلات وفرقة جياي هاوار بالإضافة إلى فرقتي آكري والشهيدة فجين.

لتنتهي الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

زراعة الأشجار حديثة أطفال شهداء عفرين في حلب

وفي سياق متصل شارك أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية إلى جانب الأهالي في زراعة شتل أشجار الزيتون والفاكهة التي قدمتها بلدية الشعب لزراعتها في حديقة أطفال شهداء عفرين التي افتتحتها وحدات حماية الشعب والمرأة بحلب، وتحتوي مجسم لقلعة النبي هوري والجسر الروماني.

وبلغ عدد الشتلات حوالي 200 شتلة تضم أشجار الزيتون والكرز والليمون، الاكدنيا، واللوز.

(كروب/ج)

ANHA