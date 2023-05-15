مهرجان أوركيش لوحة تجسد صوت ولون الشعوب

نظمت فعاليات مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني على مستوى شمال وشرق سوريا، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو بتاريخ 11 أيار الجاري، بمشاركة 23 فرقة فنية.

وكانت اللجنة التحضيرية قد اشترطت على الفرق المشاركة أداء أغنية جديدة من نتاجها، بالإضافة إلى أغنيتين من التراث على خشبة مسرح مهرجان أوركيش. الفنان وعضو اللجنة التحضيرية باران دلبهار قال إن بعض الفرق من الشهباء وحلب لم تتمكن من المشاركة بسبب تأخرها في التدريب والتمرين، وأوضح أيضاً: "من أصل 30 فرقة تقدمت بطلب المشاركة تم قبول 23 فرقة فنية".

أسماء الفرق المشاركة

والفرق الـ 23 المشاركة هي "فرقة بوطان (كوباني)، فرقة بوطان (قامشلو)، فرقة الشهيدة هفرين (كوباني)، فرقة ديرة الفرات (الطبقة)، فرقة دوسر (الطبقة)، فرقة جودي (ديرك)، فرقة الشهيد سرحد (رميلان)، فرقة تولهلدان (الحسكة)، فرقة كرستيرك (الحسكة)، فرقة الرقاق (الرقة)، فرقة إحياء التراث (الرقة)، فرقة روجا ولات (كرباوي) فرقة زيلان (الدرباسية)، فرقة الشهيد خبات (تربه سبيه)، فرقة ألفتريا (ديرك)، فرقة الموسيقا تجمعنا (الحسكة)، فرقة سرهلدان (رميلان)، فرقة شورش (تل تمر)، فرقة باور (قدور بك)، فرقة ستيرا زيرين (قامشلو)، فرقة رابطة عفرين (قامشلو)، فرقة الشهيدة ألنيا (رميلان) وفرقة يك بار (قامشلو)".

خمس من الفرق المذكورة هي فرق نسائية "فرقة ألفتريا، وفرقة الشهيدة ألنيا، وفرقة كرستيرك وفرقة الشهيدة هفرين وفرقة ستيركا زيرين".

باران دلبهار نوه إلى أن المهرجان نظم ليكون بمثابة ملتقى شامل للفرق الفنية في المنطقة، وبيّن حول الموضوع: "أردنا إلقاء الضوء ولفت الأنظار إلى ثقافة الشعوب والأمم التي تعيش في المنطقة، وفي الوقت نفسه الارتقاء بالمستوى الفني ضمن الثورة".

الفرق الفنية في روجهلات وباشور كردستان

وحول مشاركة الفرق الفنية الكردستانية في مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني ذكر باران دلبهار أن الفرق الفنية من روجهلات (شرق) كردستان وكذلك من باشور (جنوب) كردستان لم تتمكن من المشاركة بسبب معوقات السفر.

وتضم لجنة تقييم الأغاني وتحكيمها في المهرجان 5 من الفنانين من أعضاء المؤسسات الفنية في شمال وشرق سوريا وهم كل من الفنانين سرحد زانا، وعبود فؤاد، وسمية محمد، ودليل ميرساز ورشيد صوفي.

وتقوم لجنة التحكيم بتقييم مستوى الأغاني المقدمة وفق عدة عناصر منها (الكلمات، واللحن، والتوزيع الموسيقي والحضور على المسرح).

هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة وتكريمها في ختام المهرجان، الذي يختتم فعالياته في 16 أيار الجاري.

(ك)

ANHA