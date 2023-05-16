مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني يختتم فعالياته

حضر فعاليات اليوم السادس والأخير من المهرجان الذي انطلق تحت شعار " بالحناجر المقدسة تقام الثورات"، ممثلون عن الإدارة الذاتية وأعضاء من حركة المجتمع الديمقراطي والفرق الفنية في المنطقة ومثقفون وكتاب والعشرات من الأهالي.

بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة صمت، تحدث بعدها الرئيس المشترك لهيئة الثقافة بإقليم الجزيرة إلياس سيدو وأوضح أن الفرق التي شاركت في المهرجان نشرت الحماس في القاعة بصوتها ولونها. وأكد أن واجب حماية الثقافة يقع على عاتق كل مواطن وأنه بحماية الثقافة والفن تتم حماية الشعوب من الإبادة.

بدورها رحبت الرئيسة المشتركة لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي سمية محمد بالضيوف وأشارت إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وقالت: "نبارك هذا المهرجان على القائد آبو لأنه هو من أوصلنا إلى هذا المستوى من المعرفة".

بعدها تم عرض فيديو للفرق الفنية في الشهباء وحلب تهنئ فيه إقامة مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني.

بعد انتهاء الكلمات قدمت فقرات غنائية وشعرية من قبل كل من فرقة سردم الموسيقية، الشاعر فرهاد مردي، الفنانان عبود فؤاد ونسرين بوطان. كما قدمت فرقة الشهيد آزاد الإيزيدية للدبكة عرضاً للدبكة على خشبة المسرح.

بعدها قدمت بطاقات شكر لجميع الفرق المشاركة في مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني من قبل ممثلي هيئة الثقافة، حركة الهلال الذهبي، اتحاد الفنانين و TEV-ÇAND

في الوقت نفسه تم توجيه الشكر لأربعة موسيقيين والفنانَين محمد غزالي وريبر عيسى الذين فقدوا حياتهم وكانوا قد شاركوا في مهرجان أوركيش الأول وكذلك لأعضاء مركز محمد شيخو على الجهود التي بذلوها.

الجوائز

بعدها تم توزيع الجوائز من قبل أعضاء لجنة التحكيم وعدد من الفنانين وأعضاء حركة المجتمع الديمقراطي وهيئة المرأة على الفرق الفائزة وضمت الجوائز جائزة أفضل قصيدة، لحن، أغنية فلكلورية، توزيع موسيقي ووقفة على المسرح.

حاز على جائزة المرتبة الأولى لأفضل قصيدة فرقة جودي (ديرك)، المرتبة الثانية فرقة دوسر (الطبقة)، والمرتبة الثالثة فرقة قلعة هوري (رابطة عفرين في قامشلو).

أما جائزة أفضل لحن فكانت المرتبة الأولى من نصيب فرقة جودي (ديرك)، المرتبة الثانية فرقة زيلان (الدرباسية) والمرتبة الثالثة فرقة الرقة (الرقة).

جائزة أفضل أغنية فلكلورية باللغة الكردية كانت من نصيب فرقة ستيرا زيرين (قامشلو)، والعربية فرقة دوسر (الطبقة)، بالإضافة إلى جائزة خاصة لهونركها ولات.

جائزة أفضل توزيع موسيقي المرتبة الأولى فرقة جودي (ديرك)، المرتبة الثانية فرقة الشهيد سرحد (رميلان)، والمرتبة الثالثة فرقة الرقة (الرقة).

أفضل وقفة على المسرح المرتبة الأولى فرقة جودي (ديرك)، المرتبة الثانية فرقة قلعة هوري (رابطة عفرين في قامشلو) والمرتبة الثالثة فرقة الرقة (الرقة).

لتنتهي فعاليات مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني بعقد حلقات الدبكة.

ANHA