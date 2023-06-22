مهرجان السلام الرابع للطفولة يستمر في يومه الثالث على التوالي

تستمر فعاليات  مهرجان السلام الرابع للطفولة تحت شعار" أعيدوا لنا ابتسامتنا" وذلك على مسرح مركز الثقافة والفن في الجرنية.
الثقافة والفن 2023-06-22T21:27:00 الطبقة

وحضر المهرجان في يومه الثالث، ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وإدارة المرأة، والشبيبة الثورية والمرأة الشابة والمئات من أطفال وأهالي الجرنية.

وبدأ المهرجان بالترحيب بالحضور من قبل عضو مركز الثقافة والفن في الطبقة عامر العناد ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

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تلاها عرض عدة فقرات شعرية وغنائية ودبكات شعبية من قبل كل من " فرقة تراث الجرنية، فرقة مسرح الجرنية، الفرقة الشعبية للجنة التربية في الجرنية، روضة أنوار الغد في الجرنية، فرقة الفنون الشعبية في الجرنية، 

وقدمت  بطاقة شكر وتقدير وتكريم للفرق المشاركة والمدربين ولجنة التنظيم.

والجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان ستختتم في مزرعة الصفصاف التابعة لمدينة الطبقة يوم غد.

(س ك /سـ)

ANHA


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