مهرجان الشهيدة نوجيان أوجلان الرياضي يقام في الرقة

انطلق المهرجان الذي أقيم على مستوى شمال وشرق سوريا بحضور الأهالي، وعضوات اتحاد المرأة الشابة والتنظيمات النسائية، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم رحبّت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة، حنان البكور، خلال كلمة لها باسم المهرجان، بكافة الحضور، وأكدت أن الهيئة تولي الجانب الرياضي وخاصة الرياضة النسائية أهمية كبيرة.

وأشارت إلى أنه ونتيجة جهودهن المبذولة: "وصلنا إلى مستوى نظمنا فيه مهرجاناً رياضياً على مستوى شمال وشرق سوريا، تشجيعاً لمشاركة المرأة وخاصة الشابة الرياضية"، وقالت: "أسمينا المهرجان باسم الشهيدة نوجيان أوجلان التي كانت إحدى طليعيات اتحاد المرأة الشابة، وشابة محبة للجانب الرياضي".

وكانت عضوة اتحاد المرأة الشابة نوجيان أوجلان قد وصلت مع 5 من عضوات اتحاد المرأة الشابة وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية إلى مرتبة الشهادة، إثر استهدف مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي لمنزل في كوباني في 25 كانون الأول (ديسمبر 2021).

حنان البكور، نوهت إلى أن المهرجان يأتي ضمن حملة "ستنتصر الحرية بالمرأة الحياة الحرية".

وتخللت فعاليات المهرجان الرياضي والذي شاركت فيه فرق للشابات من الجزيرة والرقة ومنبج وكوباني والطبقة، سباقاً للدراجات الهوائية، توّج في نهاية السباق فريق كوباني بالمرتبة الأولى والرقة بالمرتبة الثانية، بالإضافة إلى رفع الأثقال، وبطولة الشطرنج.

ولاحقاً انطلقت مباريات كرة القدم، وانتهت بفوز فريق كوباني على الرقة، بينما حقق فريق الرقة فوزاً على فريق كوباني في تنس الطاولة.

بعد الانتهاء من فعاليات المهرجان، كرمت هيئتا المرأة والشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الفرق الفائزة.

(م خ/ي م)

ANHA