مهرجان الشهيد يكتا هركول يختتم فعالياته بتكريم الفائزين

بعد 6 أيام من العروض المسرحية على خشبة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، شارك اليوم المئات من الأهالي والفنانين والمثقفين وممثلون وممثلات عن تنظيمات مدنية وحركات نسائية في شمال وشرق سوريا في فعالية اختتام مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح بدورته السادسة، والذي انطلق في الـ 27 من آذار المنصرم تحت شعار "المسرح تعبير عن موزاييك الشعوب".

فعالية الاختتام بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحركة مزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، سمية محمد كلمة باركت فيها المهرجان على القائد عبدالله أوجلان وشهداء حركة الثقافة والفن.

وتابعت: "منذ أكثر من 4 أشهر من التحضيرات نختتم اليوم المهرجان بمشاركة واسعة من كل المكونات".

وعبرت سمية عن فرحتها بمشاركة فرقة مسرحية من روجهلات كردستان في مهرجان الشهيد يكتا هركول.

وتخلل فعالية الاختتام أداء عدة أغاني باللغة الكردية بلهجتيها (الصورانية والكرمانجية) من قبل الفنان بيشاوا رمضان، بالإضافة إلى عرض مسرحي قصير بعنوان "هل قتلت أحداً" من إخراج خليل تحلو، وتأليف عبد الفتاح قلعجي، بالإضافة إلى عرض فقرة للدبكات الكردية من قبل فرقة الشهيد "ولات"، وقراءة تقرير لجنة التحكيم والذي سلط الضوء على المشاركة الملحوظة والمميزة للعنصر النسائي، بينما أوضح التقرير أن معظم العروض وقعت في مظلة عدم الالتزام بالموعد والإخفاق في الإضاءة، وضرورة الاهتمام بالتأليف الشبابي المحلي بدل الاعتماد على ترجمة النصوص.

وانطلاقاً من ذلك، قررت لجنة التحكيم "إقامة المهرجان القادم على مسرحين وفي وقتين مختلفين ليتسنى لجميع الفرق المشاركة وتركيب الديكورات والإضاءة، وتطبيق سياسة حذف علامات لكل مخرج غير ملتزم بتوقيت العرض، إقامة دورات تدريبية للممثلين وإقامة مختبرات إخراجية وذلك من خلال إقامة ورشات تذوق مسرحي".

وانتهى المهرجان بمنح كل العروض المشاركة في المهرجان شهادات تقدير من قبل اللجنة التحضيرية لمهرجان الشهيد يكتا هركول.

بينما توجَت مسرحية "هجرة النوارس البرية" كأفضل نص مسرحي، ومنحت جائزة أفضل سينوغرافيا للجنة المتابعة والمشاهدة.

كما منحت جائزة أفضل ممثل دور أول لـ "دلجان أوسو" ودور ثاني للطفل "ميران علو"، وأفضل ممثلة دور ثاني "سما زيلان" ودور أول "ازدهار طاهر".

في حين نال جائزة أفضل إخراج المخرج "محي الدين أرسلان" مخرج مسرحية "عفواً مم وزين"، بينما نالت مسرحية "الثلج يتألم أيضاً" جائزة أفضل عرض مسرحي.

كما منحت لجنة التحكيم في لجنة المتابعة والمشاهدة، جائزة مخصصة لفرقة "كايا" من روجهلات كردستان على مشاركتها في المهرجان للمرة الأولى، بالإضافة إلى تكريمهم من قبل مؤتمر ستار.

(س أ/ف)

ANHA