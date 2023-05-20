مهرجان الشهيد هوكر الثاني للطلبة يختتم في قامشلو

تحت شعار "بالثقافة والرياضة سنجعل العلم مؤرخاً"، انطلق يوم أمس مهرجان الشهيد هوكر الثاني المنظم من قبل حركة الطلبة الديمقراطيين، في صالة الشهيدة زلال منذر في ملعب الشهيد هيثم كجو بمدينة قامشلو.

وشارك في اليوم الأول للمهرجان، 14 فريقاً لكرة القدم، و6 فرق لكرة الطائرة، ولاعبين لكرة الطاولة، و26 لاعباً في الشطرنج و12 عدّاء، وعرضت العشرات من اللوحات الفنية التي رسمت من قبل طلبة الفنون الجميلة

واستمر المهرجان ليومين متتاليين حيث شارك في المهرجان الطلبة وعوائلهم، وبدأت فعاليات اليوم الثاني بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئاسة المشتركة لحركة الطلبة الديمقراطيين نارين حلاوي التي رحبت بالحضور وقالت: "إن الشبيبة هم الذين يحددون مصير الشعوب ومستقبلها وكلنا أمل أنه بسواعد الشبيبة سنبني نظاماً ديمقراطياً، وإن الهدف من إقامة المهرجان هو تخليد ذكرى الشهيد هوكر والوفاء لبطولاته الجسيمة التي قدمها لشعبه".

تلاها تقديم العديد من العروض المسرحية من قبل اتحاد الطلبة إذ قدمت فرقة المسرح التابعة لاتحاد الطلبة عرضاً مسرحياً بعنوان" كردستان" تجسد المسرحية واقع كردستان وما تتعرض له من نكران الوجود والهجمات وعدم السماح بالتكلم باللغة الأم، فيما قدمت فرقة المسرح التابعة لطلبة تربه سبيه عرضاً بعنوان" اللغة الكردية" إذ حاكت المسرحية واقع الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة والهجمات المتكررة على اللغة الكردية وعدم السماح بالتكلم بها وتعرض اللغة الكردية المقسمة بين أربعة بلدان للصهر والإمحاء وكيفية محافظة الشعب الكردي على لغته الأم في روج آفا.

من ثم تم تقديم عروض من قبل فرق للرقص الفلكلوري وهي " فرقة الشهيد ريوان للرقص الفلكلوري، وفرقة نوبهار التابعة للمركز الثقافي في تربه سبيه".

كما تم تشكيل فريقين من الطلبة لطرح الأسئلة العلمية عليهم وتضمنت الأسئلة معلومات عامة عن كردستان والانتفاضات التي قامت بها ومتى قُسمت، ومن أول امرأة انضمت إلى حركة حرية كردستان، ومؤسس الأحرف اللاتينية للغة الكردية، وأين تأسست أول جامعة في شمال وشرق سوريا.

فيما قدمت عروض فنية قتالية من قبل الطلبة، وتخلل عروض المهرجان أيضاً إلقاء قصائد شعرية ألقاها عدد من الشبان والشابات

واختتم المهرجان بتكريم المشاركين في مهرجان الشهيد هوكر الثاني بتقديم دروع تكريم وميداليات.

(كروب/سـ)

ANHA