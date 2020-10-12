مهرجان الأغنية الفلكلورية ينطلق تحت شعار 'مدينة الرقة أمل يتجدد'

وبرعاية لجنة الثقافة والآثار في مجلس الرقة المدني، نظم مهرجان حمل عنوان "الأغنية الفلكلورية"، شارك في المهرجان العشرات من فنانين وشعراء بحضور جماهيري من أهالي مدينة الرقة.

وبدأت فعالية المهرجان بعد الوقوف دقيقة صمت، بإلقاء كلمة ترحيبية من قبل الرئيس المشترك في لجنة الثقافة والفن فراس الأحمد الذي رحب بالحضور والفرق الغنائية المشاركة، ثم قدّمت فرقة الرقة الشعبية فقرات غنائية وعرض مسرحي من قبل فرقة أطفال الرقة".

ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية في الرقة أغاني فكلورية متنوعة تميزت بها تراث الرقة، ومن بين الفرق المشاركة في المهرجان فرقة بوطان من مركز محمد شيخو لثقافة والفن في قامشلو، حيث قدمت الفرقة أغاني فلكلورية بالكردية والعربية.

هذا وسيستمر المهرجان بمشاركة فرق موسيقية وغنائية وعروض مسرحية على مدار 5 أيام.

(ع خ/ل)

ANHA