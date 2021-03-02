مهرجان أدب وفنّ المرأة السادس يختتم فعالياته بتوزيع الجوائز على المشاركات

تحت شعار "المرأة تجدّد روح الثقافة"، نظّم مركز الثقافة والفنّ في إقليم الجزيرة يوم أمس، المهرجان السادس لأدب وفن المرأة، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، واختتمت فعاليات المهرجان اليوم، بتكريم المشاركات في الفعاليات.

وشارك في المهرجان نساء من شمال وشرق سوريا من مختلف المكوّنات، وطالبات من جامعة روج آفا قسم الآداب، ليكون المهرجان فرصة لهن لتطوير وعرض أعمالهنّ الأدبية.

وتمّ في اليوم الأوّل، تقديم العديد من الفعاليات من بينها تقديم الشاعرات القصائد الشعرية، فقد قدّمت الشاعرة روان جومي قصيدة عن عفرين بعنوان "أين العودة "، والشاعرة سميرة كورية حنا قصيدة "عن الحب"، والشاعرة فايا أرديش قصيدة بعنوان "بالحب وقعت".

كما وتخلّل المهرجان تقديم أفلام قصيرة عن المرأة وارتباطها بأرضها وحبّها لها، إضافة إلى العنف الّذي تتعرّض له المرأة.

وقدّمت فرقة عربانة "كوكب البنات" التابعة للمركز الثقافي بمدينة الحسكة، مجموعة من الأغاني التراثية، وتم تقديم عرض مسرحيّ من قبل فرقة الهلال الذّهبي بعنوان "الصراخ".

كما تمّ تقييم النتاجات الأدبية من القصة والشعر والمقالة من قبل الكاتبة ناريمان عفدكي، وقالت: "في هذا المهرجان تخطّينا بعض المشاكل التي مرّت معنا في السنوات الفائتة، وبشكل عام فإنّ النتاج الأدبي للنساء في هذا المهرجان أفضل من سابقاته، لكن بالنسبة للمقالة لم يكن المستوى المطلوب الذي كنّا نطمح إليه".

ومن ثمّ اختتمت فعاليات اليوم الثاني والأخير لمهرجان أدب وفنّ المرأة، بتوزيع الجوائز التقديرية الرّمزية على المشاركات في فعاليات المهرجان.

(إ)

ANHA