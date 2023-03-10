يتحضر كومين المسرح بالتنسيق مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا؛ لإطلاق مهرجان الشهيد يكتا هركول السادس للعروض المسرحية والذي سينطلق في 27 آذار/ مارس الجاري في مدينة قامشلو، تحت شعار" المسرح.. تعبير عن موزاييك الشعوب".

ويأتي المهرجان استذكاراً لروح المسرحي الكردي، أردوغان قهرمان (يكتا هركول) الذي نفذ عملية فدائية في 27 آذار/مارس 2004 والذي يصادف يوم المسرح العالمي، وذلك بساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب بعد تقديمه عرضاً مسرحيّاً؛ تنديداً بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، ورفضه لسياسات حكومة دمشق تجاه الكرد في روج آفا.

وخلافاً للدورات السابقة، فإن المهرجان في دورته السادسة، فتح أبواب المشاركة أمام الفرق المسرحية التي تقدم عروضها باللغتين العربية والكردية على اختلاف لهجاتها، من أجزاء كردستان الأخرى وأوروبا أيضاً، بعدما اقتصرت في الدورات الـ 5 الماضية على المشاركات من شمال وشرق سوريا فقط.

التحضيرات

بدأت تحضيرات الدورة السادسة للمهرجان باستقبال النصوص المسرحية للفرق التي ستشارك في المهرجان والتي تم استقبالها لغاية 15 كانون الثاني المنصرم؛ من ثم تم تقييمها من قبل لجنة القراءة.

وتستمر التحضيرات، بتقييم لجنة المشاهدة للمستوى الفني والمسرحي للعروض على خشبة المسرح قبل مشاركتها في المهرجان بشكل رسمي.

فيما سيتم تحديد عدد أيام المهرجان حسب نصوص العروض المسرحية المشاركة في المهرجان بعد الانتهاء من التقييم، على أن يتم عرض كل يوم مسرحية بمضمون وفكرة معينة؛ لتنتهي بآراء المتابعين والنقاد حول العرض المقدم، ليتم في اليوم الأخير من المهرجان اختيار مسرحية واحدة من المسرحيات المعروضة من قبل لجنة التحكيم.

اللجان المشرفة

وتشكلت اللجان المشرفة على المهرجان بدورته السادسة كـ (اللجنة التحضيرية، لجنة القراءة، لجنة المشاهدة، لجنة التحكيم) بعد انعقاد الاجتماع الموسع لكومين المسرح وهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.

تعليقاً على ذلك، أوضح عضو كومين المسرح في إقليم الجزيرة، عدنان مصطفى أن المهرجان لم ينعقد في العام المنصرم؛ نتيجة انتشار فيروس كورونا في شمال وشرق سوريا والظروف السياسية والهجمات التي تطال المنطقة.

دور المسرح في الثورة

وأشار إلى أن المهرجان؛ يهدف إلى إحياء الذكرى السنوية للشهيد يكتا هركول، والتعبير عن واقع شعب شمال وشرق سوريا وكردستان عبر النصوص المسرحية، بالإضافة إلى توعية وتوجيه الشعب وتسليط الضوء على المشاكل المجتمعية في المنطقة، وقال: "للمسرح دور بارز في إيصال صوت الثورة إلى الشعوب الأخرى، وإيصال رسالة معينة إلى الشعب، واقتراح الحلول للمشاكل أيضاً"، لكنه امتنع عن ذكر عدد النصوص الواردة إليهم حتى لحظة إعداد الخبر.

(آ)

ANHA