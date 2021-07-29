وبدأ المهرجان بمسيرة تحت شعار "مسيرة الحرية والكرامة ضد الاحتلال والغدر" وانطلقت المسيرة من أمام مركز خابور للثقافة والفن في حي الصالحية بمدينة الحسكة و جابت أحياء المدينة بمشاركة المئات من أعضاء مركز الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا، مرتدين الزي الفلكلوري لكافة مكونات المنطقة، ومرددين شعارات تندد بالاحتلال التركي.

وتوجهوا صوب مركز سردم للثقافة والفن الكائن في حي مشيرفة، وفور وصولهم إلى قاعة المهرجان وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل والدة الشهيدة روناهي باور، الأم أمينة حسين والتي هنأت انطلاق المهرجان على كافة الحضور، وباركت المهرجان على كافة شهداء الحرية, وقالت: "انعقاد هكذا مهرجان في ظل المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة هو انتصار لكافة المكونات".

ومن ثم تم تكرم عائلة الشهيدة روناهي باور من قبل القائمين على المهرجان.

وألقيت فيما بعد كلمة باسم حركة الثقافة والفن من قبل نسرين بوطان والتي رحبت بالحضور والقادمين من كافة مناطق شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتهم وأطيافهم. وبينت نسرين بوطان, بأن في الشرق الأوسط عامة وسوريا خاصة تنوع في شعوبها وفلكلورها العريق.

ونوهت نسرين بوطان, أن المهرجان سيستمر لثلاثة أيام وستعرض فيه دبكات مناطق شمال وشرق سوريا من الطبقة إلى ديرك.

ومن جانبها ألقت باسم اللجنة التحضيرية ديما علي كلمة باركت المهرجان على القائد عبد الله أوجلان وجميع الشهداء والمقاتلين في جبال كردستان.

وأكدت ديما, أن الهدف من إحياء هذا المهرجان في هذا الوقت الصعب هو إحياء الفلكلور الشعبي للمنطقة.

وبعدها عرض سنفزيون عن حياة الشهيدة روناهي باور وعن مجموعة من الدبكات الفلكلورية.

وانتهى اليوم الأول من مهرجان الشهيدة روناهي باور بعقد حلقات من الدبكات الفلكلورية والتراثية لمناطق شمال وشرق سوريا.

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ANHA