برعاية هيئة الثقافة في إقليم عفرين، تستعد حركة الشبيبة الثورية السورية وهيئة الثقافة في مقاطعة الشهباء لإطلاق أول مهرجان من نوعه على مستوى مقاطعة الشهباء تحت شعار ""الموازييك الثقافي غنى، تحول وجمال"، يتضمن سلسلة فعالية فنية وثقافية ورياضية، بمشاركة مختلف مكونات المقاطعة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان بعد غد الجمعة ولمدة 3 أيام، بمشاركة 70 فرقة فنية ورياضية.

وبدأت تحضيرات المهرجان منذ 3 أشهر، من قبل اللجنة التحضيرية التي تضم 9 أعضاء ممثلين عن حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة الشهباء، حركة الثقافة والفن في مقاطعة الشهباء وهيئة الشباب والرياضة في إقليم عفرين.

وبحسب اللجنة التحضيرية، فإن فعاليات المهرجان تتضمن فعاليات ونشاطات ثقافية، وفنية ورياضية منوعة موزعة على أيام المهرجان وفق برنامج وضعته اللجنة.

ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن برنامج اليوم الأول (أمسية شعرية، فقرات غناء ورقص من الفلكلور العربي، عرض سينمائي، فقرات غناء من الفلكلور الكردي)، فيما خُصص اليوم الثاني للنشاطات الرياضية، وتقام في ملعب بابنس الخماسي في قرية بابنس في مقاطعة الشهباء، وتتضمن مباراة لكرة القدم، ومباراة لكرة الطائرة، بالإضافة إلى منافسات في رياضة البينغ بونغ، شد الحبل وسباق جري لمسافة 100م، أما برنامج اليوم الثالث والأخير فيتضمن (أمسية شعرية، فقرات غناء ورقص من الفلكلور الكردي، عرض مسرحي باسم (حتماً سننتصر)، وفقرات غناء من الفلكلور الفلكلور التركماني).

كما تشارك في العروض أيضاَ فرقة رقص باسم فرقة روج آفا تابعة لمركز جميل هورو في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وخلال فعاليات اليوم الأول سيتم عرض فيلم سينمائي بعنوان "فوق الحياة الحرة"، الفيلم يتحدث عن طبيعة المجتمع الكردي والمجتمع العربي وكيفية تأثير ثورة 19 تموز على المجتمع العربي وانضمامه إليها.

ويؤكد المشرفون على المهرجان أن يسعون من خلال الفعاليات توجيه رسالة حول ثراء وغنى التنوع الثقافي لشعوب ومكونات المنطقة، ومبادئ العيش المشترك.

كما أن للمرأة حضور بارز في جميع فعاليات المهرجان، من خلال مشاركتها في جميع الفرق المشاركة سواء الفنية أو الرياضية.

الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في إقليم عفرين محمد ويس قال: "المهرجان سيستمر من 16 حتى 18 من الشهري الجاري على مسرح جياي كرمينج في مركز حركة الثقافة والفن في ناحية الأحداث، وعلى ملعب بابنس الخماسي، وسيتم تكريم كل المساهمين والمشاركين في المهرجان".

(ك)

ANHA