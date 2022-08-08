مهراج أورال يتحدث عن أهداف تركية من وراء إثارة أحداث الريحانية

في عام 2013 وقع هجومان منفصلان في منطقة الريحانية (ريحانلي) التابعة لمدينة هاتاي التركية. وأسفر الهجومان عن فقدان 52 شخص وإصابة 146 آخرين.

وفي الـ 30 من شهر حزيران أدلى المدعو محمد كزر بشهادته أمام المحكمة العليا التاسعة في أنقرة، بعد أن تم إحضاره من أمريكا إلى تركيا بتهمة إصدار الأوامر بتنفيذ هذا الهجوم. وزعم في إفادته أن قائد قوات المقاومة السورية والسياسي مهراج أورال واشخاص آخرين أعدوا للهجوم.

وتسعى المخابرات التركية في الآونة الأخيرة إلى إثارة هذا الموضوع، والزعم بأن هناك مخططات جديدة يتم الإعداد لها على الحدود السورية التركية، لخلق حجج لشن هجمات جديدة على المنطقة. الأمر الذي يذكر بأقوال سابقة لمستشار المخابرات التركية هاكان فيدان حين قال "يمكننا أن نطلق عدة قذائف بواسطة اتباعنا في الجانب الآخر من الحدود"، وذلك حين كانت الدولة التركية تبحث عن حجة للهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا.

مهراج أورال قال في تصريح خاص لوكالتنا أن هناك مساعي لتسيس قضية هجمات ريحانلي وإدراج اسمه في القضية.

وقال أورال إن هناك مساع حثيثة لإدراج اسمه في ملف التحقيق في قضية ريحانلي. وقال بهذا الصدد: "إفادات محمد كزر حول الحادثة والتي ذكر فيها اسمي، إفادات غير نزيهة. لقد تم الكشف عن أسماء جميع شهود المجزرة، ولكن يبدو واضحاً أن هناك مساع لإدراج اسم مهراج أورال في القضية لأهداف معينة وبشكل ممنهج".

وأكد أورال أن الهدف من مساعي المخابرات التركية هي تسييس حادثة ريحانلي: "هذا الأمر يشير إلى أن هناك مخططات للمخابرات التركية حول سوريا. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار إثارة هذا الموضوع وفي هذا التوقيت بالذات. هذا الأمر يشير إلى المخابرات التركية تسعى إلى شرعنة هجماتها الاحتلالية ضد سوريا".

من هو مهراج اورال؟

مهراج اورال يعرف أيضا باسم علي كيالي. كان الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الشعبية في تركيا. والان يشغل منصب قيادي وحدات "المقاومة السورية" والتي أسسها في سوريا. سجن في تركيا وأمضى فترة سجنه في 12 سجناً، وفي 31 تموز عام 1980 فر من سجن آضنة. وفي 10 آب عام 1980 عبر الى سوريا. بعد الانفجار الذي حدث في ريحانلي التابعة لهاتاي بتاريخ 11 أيار 2013 وأودى بحياة 52 شخصاً، صدر أمر بملاحقته من قبل السلطات التركية. في عام 2018 شارك في الاجتماع الدولي الخاصة بمرحلة السلام في سوريا المنعقد في سوتشي. ويقول أنه تعرض لـ 16 محاول اغتيال حتى الآن.

(ك)

ANHA