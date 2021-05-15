مهنئًا بيوم اللغة الكردية... KNK: حمايتها واجب وطني

وهنأت لجنة اللغة والثقافة والتعليم في المؤتمر الوطني الكردستاني KNK، عبر بيان، اليوم السبت، الكردستانيين بمناسبة يوم اللغة الكردية الذي يُصادف 15 أيار.

وجاء في نص البيان:

"يعتبر الـ 15 من أيار مناسبة للاحتفال بيوم باللغة الكردية، ويتم الاحتفال به هذا العام في ظروف خاصة، ودول مثل تركيا وإيران وسوريا لم ولا تريد تقليص اضطهادها ضد الأمة الكردية، ولا يزال الكرد والكردستانيون يقاومون هذه الدول المحتلة من أجل نيل حقوقهم الأساسية.

إن الشعب الكردي يناضل ومنذ سنوات للحفاظ على وجوده، وفي عملية النضال هذه كان عائق اللغة دائمًا في المقدمة. لذلك من المهم أن يقاوم الكرد ويدافعوا عن قضية التعليم باللغة الأم، لأن هزيمة الاحتلال وإبادة الشعب الكردي مرتبطتان بتدمير اللغة، لغتنا نجمة ساطعة في سماء بلادنا، إن تلاشت هذه النجمة ولم تبق، فلن يكون هناك معنى لوجود الكرد ضمن هذه الجغرافيا، يجب الاحتفال بهذه الروح وفي هذه الأيام الصعبة، بجميع الطرق والأساليب المختلفة، بمناسبة يوم اللغة الكردية الجميل، والعمل على زيادة الوعي الثقافي واللغوي بين الناس.

هناك حاجة ملحة لفتح المجال أمام التعليم باللغة الكردية، ولهذا يجب على أحزابنا ومؤسساتنا، وكذلك كل مواطن كردي، تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولهذا الغرض يجب على الكرد في كردستان زيادة رقعة نضالهم وتعزيزه بكل الوسائل المتاحة.

من جانبه يلفت المؤتمر الوطني الكردستاني KNK دائمًا انتباه القوى الوطنية الكردية إلى هذه القضية المصيرية، وانطلاقًا من ذلك بدأت لجنة اللغة والتعليم في المؤتمر الوطني الكردستاني KNK احتفالات مهرجان اللغة الكردية هذا العام تحت شعار "حماية اللغة الكردية واجب وطني للكرد وكردستان".

(س ر)