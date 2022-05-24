مهنئاً بذكرى تأسيسه الـ 23.. KNK يؤكد وقوفه في وجه الاحتلال والهجمات

أصدرت الهيئة الرئاسية للمؤتمر القومي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الـ 23 لتأسيس المؤتمر.

وجاء في نص البيان:

المؤتمر القومي الكردستاني دخل عامه الثالث والعشرين بجسارة ونضال وكفاح أعضائه ومحبيه ومعاونيه. مر 22 عاماً من العمل المثابر من أجل قضية الشعب الكردي وحقوقه المشروعة, والوصول إلى وحدة الصف والتمسك بالوحدة الوطنية, وتفاهم دبلوماسي موحد, والعمل على كسب صداقة الشعوب لأجل مشروعية قضية الشعب الكردي والكردستاني، وعلى مر الأيام الماضية أنجز كافة المؤتمرات والاجتماعات التي تمت بشكل منظم ونجاح ونظم المئات من المؤتمرات والاجتماعات الموسعة في المؤسسات الدولية وفي برلمانات الدول حول قضية كردستان، أنجز الآلاف من المراقبين والدبلوماسيين من أجل إنشاء لوبي والتعريف بالقضية الكردية ونظم العشرات من المؤتمرات والاجتماعات الاستشارية والحوارات الداخلية على المستوى الوطني والقومي، لقد أصبح المؤتمر القومي الكردي جسراً يربط بين الأحزاب والمؤسسات والشخصيات الكردية الكردستانية والاثنيات الكردية.

هذا العمل والانجاز كان بفضل الكفاح المستمر لأعضاء ومؤيدي المؤتمر القومي الكردستاني وهنا موضع الإشارة بأنه حتى الآن لم تظهر على مسار التاريخ وقفة قومية ووطنية مثل المؤتمر القومي الكردستاني KNK بأن تستمر في نضالها على مدار 22 عاماً من العمل والكفاح دون توقف. وليس هناك شك في أنه لم يكن هناك أي نقص لأجل أن يصبح المؤتمر القومي الكردي KNK أكثر قوةً ويلعب دوره القومي والوطني بفاعلية أكبر, وهناك ضرورة للعمل والكفاح المستمر بشكل جدي, وضرورة الرؤية الاستراتيجية الدقيقة، وضرورة اندماج كافة الكردستانيين بكل انتماءاتهم. كان المؤتمر القومي الكردستاني بمثابة منصة مهمة للنضال في كفاحه من أجل حرية الشعب الكردستاني ومسانداً بشكل مستمر لكفاح الكردستانيين في كافة أجزاء كردستان.

وكان يقف دائماً في وجه كافة الهجمات والاعتداءات والاحتلال, ولعب دوره الطليعي.

نبارك لشعبنا الذكرى السنوية لتأسيس المؤتمر القومي الكردستاني KNK، ولأرواح شهداء طريق الحرية وفخر كردستان والإنسانية، وكافة عوائل الشهداء الشرفاء، ولكافة الأعضاء الذين ناضلوا في الحملات الأولى, والذين يناضلون الآن في جبهات القتال, ولكافة الكردستانيين السجناء الشرفاء, وللسيد عبد الله أوجلان الذي بفضل اقتراحاته ومحاولاته تم تأسيس المؤتمر القومي الكردي. عندما تم لقائه بمحاميه في السجن كان مطلبه الأول تأسيس هذا المؤتمر، وكان يقول: من أجل الوصول إلى وحدة وطنية أسرعوا في العمل. وكذلك كافة مقاتلي الحرية كريلا والفدائيين ووحدات حماية الشعب ولروح الأعضاء الذين رحلوا".

(س ر)