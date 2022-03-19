مهنئاً بنوروز.. KNK: يجب أن تصبح شعلة نوروز نوراً لوحدة شعوب كردستان

أصدر المؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام، بمناسبة نوروز، وصلتنا نسخة عنه. أشار فيه إلى تحديات نوروز هذا العام، مشدداً على أهمية تحقيق الوحدة داخل البيت الكردي وتعزيز الوحدة الوطنية.

وجاء في نص البيان:

"إن لنوروز دائماً مكانة واضحة في تاريخ كردستان. فنوروز هو يوم المقاومة، ويوم الانتصار على الظلم، إنه عيد الحرية. لقد تكوّن على أساس النضال ضد العبودية. وأصبح رمزاً للتحرير والحرية ضد الظلم، والعبودية، والاحتلال، والاستعمار وجميع أشكال الاضطهاد.

لقد جعل الشعب الكردي نوروز احتفالاً جماهيرياً عظيماً ويوماً للمقاومة، عبر الجهد الكبير الذي بذله والتضحيات العظيمة التي قدّمها. يحتفل الشعب الكردي بنوروز في جميع أنحاء كردستان وفي المهجر بهدف التحرير والحرية كما ينطوي عليه مضمونه التاريخي. لقد جعل الكرد من نوروز ميداناً للتحرر والحرية، في نضالهم على كل الصعد سواء في القرى، والمدن، والسجون أو في كل مجالات الحياة. وعلى الرغم من أنّ العديد من الشعوب الأخرى في المنطقة تعدّ نوروز عيداً لها وتحتفل به، إلّا أن الكرد أعادوا تجسيد مضمون نوروز الذي ينص على المقاومة والحرية من خلال المقاومة والنضال الذي استمر لسنوات من جديد. وعرّفوا العالم به. إذ يُعرف نوروز اليوم على الصعيد العالمي كعيدٍ للشعب الكردي.

توقد شعلة نوروز اليوم، في جميع أنحاء كردستان. ويُحتفل به في باشور وروج آفاي كردستان بشكلٍ رسمي. أما في روجهلات وباكور كردستان تحاول الدولة التركية والإيرانية تجريد نوروز من مضمونه. لكن يتم الاحتفال بنوروز بمعناه الحقيقي ويتم إشعال نار وشعلة التحرر والحرية في روجهلات وباكور، رغم كل الصعوبات والعقبات.

نحن نبدأ عاماً جديداً مع نوروز. كان العام المنصرم، عام النضال في جميع المجالات. ومن الواضح منذ الآن أن هذا العام أيضاً سيكون عاماً لنضالاتٍ عظيمة. يهاجمنا العدو من جهات عديدة. لا سيما الدولة التركية، فهي في خضم هجومٍ ضخم في باكور، وباشور وروج آفا من أجل القضاء على مكتسبات شعبنا. وهي لا تكترث في حروبها وهجماتها بأي مبادئ ومعايير قانونية أو أخلاقية. لقد استخدمت السلاح الكيماوي أكثر من 300 مرة خلال العام الفائت.

الدولة الإيرانية أيضاً لا تعترف بحقوق شعبنا، وتستهدف شعبنا وناشطينا بشتى الطرق. وتستمر المشاكل في باشور رغم وجود كيانٍ رسميٍ فيها. لم تُحل قضية المناطق المتنازع عليها، ووضع هذه المناطق ليس جيداً. إن أعداءنا على أهبة الاستعداد لإضعاف الكيان الفيدرالي والقضاء عليه.

كما يستمر الاحتلال وهجمات الدولة التركية في روج آفاي كردستان. والنظام السوري أيضاً يبحث عن فرصٍ لانتهازها. يريدون القضاء على مكتسبات شعبنا في روج آفا. ويستمر أيضاً تهديد وخطر داعش.

هذا الوضع يحدّد مهمتنا ووظيفتنا. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد جميع المحتلين. يجب تعزيز قوات الحماية، ويجب إحباط هجمات المحتلين. كما يجب حماية المكتسبات الحالية وتحقيق مكتسباتٍ جديدة. وللوصول إلى كل هذا ينبغي أولاً تحقيق الوحدة داخل البيت الكردي، وتعزيز الوحدة الوطنية. يجب أن نجعل من هذا العام عام الحرية. نحن نقول حان وقت الحرية، حان وقت الانتصار، يجب الاحتفال بنوروز تحت هذا الشعار.

نحن نستقبل نوروز في هذا الوضع. سوف نحتفل بنوروز بما ينطوي عليه معناه، أي بروح المقاومة وتحت شعار حان وقت الحرية، حان وقت الانتصار. سوف نخرج إلى الساحات ونحتفل بنوروز بروح المقاومة والحرية مثل كل عام مهما حصل.

في هذه المرحلة المهمة وعملية النضال التحريري وحرية كردستان، يجب أن تصبح شعلة نوروز نوراً ساطعاً لاتفاق ووحدة شعوب وقوميات كردستان.

يهنئ المؤتمر القومي الكردستاني بهذا الإيمان والثقة جميع الكرد والكردستانيين بدفء قومي ووطني بمناسبة نوروز".

(ر)

ANHA