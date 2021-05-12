مهنّئًا بعيد الفطر... PYD: نتمنى أن يسود الخير كل أرجاء سوريا

هذا وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، برقية تهنئة بحلول عيد الفطر، اليوم الأربعاء.

وقال في مستهلها: "بحلول عيد الفطر المبارك يسعدنا نحن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD أن نتقدم إلى الشعب السوري عمومًا وكافة مكونات شمال وشرق سوريا خصوصًا، بأصدق التهاني القلبية الجميلة وأطيب الأمنيات".

وبارك هذه المناسبة الكريمة متمنيًا أن "يسود فيها الخير والسعادة كل أرجاء سوريا بعيدًا عن فصول الحرب والدمار وانتهاك الحقوق واحتلال الأراضي، راجين المولى القدير أن يعم الأمن والسلام والأمان جميع المدن والمناطق والديار السورية، وأن تُطوى صفحة الاحتلال التركي لأرضنا وشعبنا وتتحقق رغبة النفوس المتعطشة إلى العودة لبيوتهم وأراضيهم وديارهم".

(س ر)

ANHA