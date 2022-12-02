محمود برخدان: بدأنا بإعداد جدول جديد للبدء بعمليات ملاحقة داعش بالتنسيق مع التحالف

حديث عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية محمود برخدان جاء في تصريح وكالة فرانس بريس، اليوم الجمعة، وفيه قال برخدان: "استهدفت تركيا مقاتلينا الذين كانوا يعملون بشكل مباشر مع التحالف الدولي في مخيم الهول وكذلك القاعدة العسكرية المشتركة شمال الحسكة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المقاتلين.

وأضاف "اضطررنا إلى وقف العمليات ضد خلايا داعش لأيام عدة، لكننا اليوم بدأنا بإعداد جدول جديد للبدء بعمليات ملاحقة داعش بالتنسيق والاشتراك مع التحالف اعتباراً من يوم غد السبت".

وبتاريخ 22 تشرين الثاني المنصرم، استشهد مقاتلان في صفوف وحدات مكافحة الإرهاب، وأصيب 3 آخرون بينهم قيادي، في قصف مسيّرة لدولة الاحتلال التركي على قاعدة مشتركة للتحالف الدولي ووحدات مكافحة الإرهاب (YAT) شمال الحسكة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد اعلنت أن الهجمات التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا، تؤثر على جهود محاربة داعش، في حين تعرض مخيم الهول الذي يأوي الآلاف من أفراد عائلات داعش للقصف من قبل طائرات الاحتلال التركي وتمكنت القوات الأمنية والعسكرية في وقت سابق من إلقاء القبض على مجموعة من المرتزقة فرت من المخيم أثناء تحليق للمسيرات التركية.

في حين تعرض محيط معتقلات لمرتزقة داعش للقصف المباشر من قبل الاحتلال التركي، وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قد صرح أن داعش يتحضر لمهاجمة المخيمات ومراكز الاحتجاز ولدينا معلومات استخباراتية حول ذلك.

(سـ)