محمود برخدان يحذر PDK: لن نقف مكتوفي الأيدي حيال أي هجوم يُشن على قوات الدفاع الشعبي

في تصريح خاص لوكالتنا أوضح القيادي في قوات سوريا الديمقراطية محمود برخدان أن قواتهم حافظت على وحدة الأراضي السورية، ووحدت صفوف المكونات، ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي اقتتال داخلي يحدث في باشور كردستان.

'لن نقف مكتوفي الأيدي'

وتطرق القيادي في قوات سوريا الديمقراطية محمود برخدان إلى المحاولات التي تقوم بها بعض القوى في باشور كردستان من أجل افتعال اقتتال داخلي، وقال: "في الحقيقة نحن لا نود أن تحدث اشتباكات أو حرب بين قوات البيمشركة وقوات الدفاع الشعبي، واندلاع مثل هذه الحرب كارثة حقيقية".

وبيّن محمود برخدان أن هناك مناطق تحت حماية قوات البيمشركة وأخرى تحت حماية قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، وقال: "في حال هاجمت قوات البيمشركة قوات الدفاع الشعبي لن نقف على الحياد، أوضحنا موقفنا وطرفنا قبل الآن".

وأكد محمود برخدان أن قوات سوريا الديمقراطية لن تصمت حيال الهجمات التي تشن على قوات الدفاع الشعبي، وطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم إرسال قواته إلى مناطق الدفاع المشروع (مديا) وألا تهاجم قوات الدفاع الشعبي، وقال: "قوات الدفاع الشعبي هم أبناء هذا الوطن والأرض".

القيادي في قوات سوريا الديمقراطية محمود برخدان شدد على ضرورة عدم انجرار الحزب الديمقراطي الكردستاني خلف المخططات التركية ومؤامراتها بحق الشعب الكردي، وألا يتحالف مع دولة الاحتلال التركي، ووصف التحالف مع دولة الاحتلال التركي بالخيانة، وقال: "قوات سوريا الديمقراطية لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الخيانة وسيكون لها موقف صارم".

'لم نفكر يوماً بتقسيم أو تجزئة سوريا'

أكد محمود برخدان أن قوات سوريا الديمقراطية ومنذ تأسيسها أواخر عام 2015، لعبت دوراً كبيراً على مستوى سوريا، ومن أجل دمقرطة سوريا عامة وليس فقط من أجل المناطق التي تقع تحت حمايتها. وقال: "لم نفكر يوماً بتقسيم أو تجزئة سوريا".

وأوضح محمود برخدان أن قواتهم سعت منذ تأسيسها وإلى الآن من أجل أن تنال كافة المكونات حقوقها المشروعة وأن يكونوا أصحاب القرار، وإبراز دورهم والعيش بحرية وكرامة ضمن هذه الأرض، والعمل من أجل العيش المشترك، ونوه: "قوات سوريا الديمقراطية الآن هي مثال للعيش المشترك والنضال المشترك، وهذا ما أثبت في الاجتماع السنوي العام لمجالس قوات سوريا الديمقراطية الذي عقد في 1 آب".

نعمل من أجل دمقرطة سوريا

برخدان أكد أن كافة المكونات الموجودة في المنطقة من العرب والكرد والسريان، والآشور والكلدان والتركمان الآن تتمتع بكافة حقوقها وتبدي آراءها ومقترحاتها بحرية تامة، وتعيش بحرية على هذه الجغرافية، وقال: "الجميع يعيش بالتساوي، وهذا كله حدث عبر النضال والحروب التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية، والمناطق التي حررتها، والمفهوم الذي زرعته قوات سوريا الديمقراطية في نفوس مقاتليها".

برخدان تمنى أن تطبق تجربة قوات سوريا الديمقراطية في عموم سوريا، وأكد أنهم في قوات سوريا الديمقراطية يناضلون من أجل دمقرطة سوريا ودفعوا ثمناً باهظاً في سبيل ذلك.

تحرير المناطق المحتلة من أولوياتنا

وأوضح محمود برخدان أن من أهم أهدافهم الرئيسة تحرير المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي، وأكد أن تحرير عفرين وكري سبي وسري كانيه من أولوياتهم، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع السنوي لمجالس قوات سوريا الديمقراطية، وقال: "ستعمل قوات سوريا الديمقراطية على تهيئة الأرضية لذلك وتهيئة الظروف والتكتيكات من أجل عملية تحرير المناطق المحتلة".

(م)

ANHA