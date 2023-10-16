محمود عباس: أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري"، وقال: "إن أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ودعا عباس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى: "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".

وشدد عباس على: "الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا".

وأكد عباس رفضه: "قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين، مجدداً التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقاً للوصول لأهدافنا الوطنية، والذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال"

كما أكد عباس: "أن سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

من جانبه، أكد رئيس فنزويلا: "تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مشيداً بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام"، وأنه "اتخذ قراراً لإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة".

(س ع)