محمد ويسي: الندوات الحوارية تساعد على بناء مجتمع منظم يقوده الشباب

وتحت شعار" حرب الشعب الثورية ضمان لحياة حرة" نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية ندوة حوارية في مقاطعة الشهباء، استمرت يومين متتاليين.

وحول تقييم سير أعمال الندوة الحوارية التقت وكالة أنباء هاوار الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في إقليم عفرين محمد ويسي.

وتحدث محمد ويسي بدايةً عن آلية سير الندوة الحوارية وقال: "تضمن برنامج عمل الندوة محورين، المحور الأول تناول قضايا الشباب ومعاناتهم ومشاكلهم في ظل مؤامرات الدول المتسلطة، اما المحور الثاني فكان عن الحرب الخاصة وحرب الشعب الثورية، وقضايا الشباب".

وأضاف ويسي " كان مستوى النقاشات بين الشبيبة جيد، وتمحورت حول سياسات الاحتلال التركي ومساعيه للسيطرة على عقول الفئة الشابة وإبعادهم عن ثورتهم، كما عبّر الشباب عن آرائهم وناقشوا مشاكلهم العملية".

بالنسبة لفعاليات المحور الثاني من الندوة، قال ويسي إن النقاشات تركزت على فكرة حرب الشعب الثورية والحرب الخاصة، "وكانت لها أهمية كبيرة لأنها تهم الفئة الشابة بشكل كبير، وكانت تقييمات الشبيبة حول هذا الموضوع هي أن الحرب الخاصة سياسة تتبعها الدول المهيمنة بهدف اقتلاع الفئة الشابة من جوهرها، ونستطيع القول إن الدول المتسلطة نجحت بنسبة كبيرة في إبعاد الشباب عن جوهرهم، واستطاعت تشتيت عقول الشبيبة بمواضيع تبعدهم عن أهدافهم الثورية، إلا أننا من خلال هذه الندوات الحوارية نستطيع إرشاد الشبيبة إلى الطريق الصحيح ".

ورأي محمد ويسى في ختام حديثه أن الشعوب المنظمة تقودها الشبيبة الى بر الأمان، وأكد أن عقد مثل هذه الندوات الحوارية بين الشبيبة وجمع أطياف الشعب مهمة جدًّا في النضال، من أجل دحر هجمات الاحتلال التركي، وبناء مجتمع ديمقراطي يقوده الشباب.

(ك)

ANHA