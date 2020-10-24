محمد.. طفل سوري أبكاه ظلم أقرب الناس له دماً

من أكبر ضحايا الحرب في سوريا الأطفال، فمنذ اندلاع الحرب في سوريا مطلع عام 2011 قُتل وهُجّر الآلاف من الأطفال، ناهيك عن حالات الضياع وحرمان الألوف من أبسط حقوقهم في العيش والتعليم، وهذا ما يتناقض مع أول نص قانوني يُلزم الجميع بحقوق الطفل ضمن اتفاقية حقوق الطفل في 20 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1989م.

فاتفاقية حقوق الطفل تهدف إلى حمايتهم ورعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وقد انطلقت من عدة مواد أساسيّة وهي: عدم التمييز بين الأطفال، وتفضيل مصلحة الأطفال في جميع القرارات المُتعلّقة بهم، والحفاظ على حياتهم، البقاء والنمو والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حقهم في التعبير عن آرائهم في جميع الأمور الخاصة بهم بحسب الأمم المتحدة.

الطفل محمد علي جنيد ملحم (حمودة) من مواليد 2007 تولد بلدة جبرين في مدينة حلب أحد ضحايا الحرب الدائرة في سوريا، ومثال من الأمثلة الكثيرة التي شهدتها الحرب السورية، حيث تعرض للتعنيف الأسري، ويعد أحد الذين دفعوا ثمن قسوة الحرب الدائرة في البلاد.

أبي قتل أمي وأخي

يروي الطفل محمد قصته الحزينة بكل جرأة ودون أي تأثر بالماضي، فقد اكتفى من الذكريات السوداء التي أثقلت كاهله، فوالده أحمد جنيد ملحم، أحد أعضاء ما يسمى بالدفاع الوطني، عمد وبشكل متكرر إلى ضرب محمد وشقيقه أثناء شربه الكحول.

وفي أحد الأيام من عام 2015 التي وصفها محمد بالكابوس قُتل شقيقه الأكبر على يد والده نتيجة الضرب المبرح الذي لقيه، وفقد هو الوعي.

يقول محمد تعليقًا على هذه الحادثة: "أحسست أن العالم يسود حولي وفقدت الوعي"، وبعد إسعاف الطفلين إلى المشفى من قبل والدتهما، توفي شقيقه محمد، وبقي هو حيًّا يعاني من بعض الرضوض.

ومع إعلان وفاة الابن البكر للأم لطمت الأخيرة وجهها وتحسرت وتعاركت مع المسبب، والد محمد، الذي قام بضربها، ويقول محمد: "نتيجة حسرة والدتي على شقيقي أصابتها جلطة وتوفيت"، وامتنع محمد عن ذكر اسمي والدته وشقيقه.

العدالة لم تأخذ مجراها

أغلب أقرباء الطفل محمد من أخوال وأعمام يعيشون في الخارج، ولم يتم محاسبة والده على جرائمه لتمتعه بسلطة شبه عسكرية بين قوات النظام السوري.

ويؤكد الطفل محمد أن والده أحمد جنيد ملحم أقدم على الزواج مرة أخرى بعد أربعة أيام من وفاة والدته، لذلك هرب من المنزل وهو بعمر 8 سنوات إلى بيت عمته الكائن في حي السريان، نتيجة عدم تحمله لتصرفاته أبيه وزوجته.

الصدمة التي تلقاها الطفل محمد أثرت كثيرًا في نفسيته لدرجة أنه بات يعاني من مرض العصب، إذ دخل في حالة غضب شديد، يقول: "بكيت دمًا، متحسرًا على فراق أمي وشقيقي، موت أمي أمام عيني جعلني أبكي دمًا".

عفريني يأوي محمد

أثناء مكوث محمد في منزل عمته أربع سنوات، عمل على بيع أكياس النايلون للبقاليات، كما عمل في فرن لإعداد المعروك خلال شهر رمضان المبارك.

وبعد فترة من مكوثه عند عمته، عزمت العمة على السفر إلى لبنان دون اصطحابه، فقام شخص يدعى أبو الخير الذي تعرف عليه في معمل أكياس النايلون، بإيوائه في منزله وتأمين المأكل والمشرب وحتى المأوى له، وبات يحسبه كأحد أبنائه.

ويوضح أبو الخير الذي رفض الخروج أمام الكاميرا أن سبب إيوائه لمحمد هو تأثره بقصته بعدما كان يفترش محمد الأرض لعدة أشهر دون مأوى، أثناء سفر عمته.

وينهض محمد الآن كل صباح، بعدما حصل على أسرة جديدة، ليرافق من أسماه بأبيه الجديد ويتوجه إلى البقالية ويمكث معه إلى حين موعد الإغلاق، فيرجع إلى منزل يأويه ويأكل من أكل البيت الذي حرم حتى من رؤيته لمدة طويلة.

ضياع للحقوق

يعيش أربعة من كل خمسة أشخاص في سوريا تحت خطّ الفقر، ما يتسبب في تجنيدهم للقتال، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال بحسب تقارير منظمة هيومن رايتس واتش.

وفي حالة الطفل محمد فيمكن تصنيفه ضمن فئة عمالة الأطفال، فقد اضطر إلى بيع أكياس النايلون للبقاليات، وحرم من حقه في التعلم حتى بات أميًّا لا يجيد القراءة والكتابة.

ويقول محمد بهذا الخصوص: "لم تطأ قدمي المدرسة يومًا، التي باتت حلمًا صعب المنال، كنت أحلم أن أذهب إلى المدرسة مثلما يذهب بقية الأطفال، لكن ما باليد حيلة"

وبحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، فإن ثلث الأطفال السوريين حرموا من التعليم جراء الحرب، فيما حرم قسم كبير منهم من الخدمات الصحية الضرورية.

وقصة الطفل محمد مثال من الأمثلة الكثيرة التي يمكن اعتبارها من مخرجات الأزمة السورية التي امتدت على مدار التسع سنوات الماضية، فإن لم تنته الأزمة في أقرب وقت، ستخلق المزيد والعديد من القصص المشابهة لقصة محمد.

(أ ب)

ANHA