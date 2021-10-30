محمد شيخو: الاحتلال التركي يهدد شمال وشرق سوريا نتيجة إفلاس سياساته

أمام أنظار العالم والمجتمع الدولي خاصة، تهدد دولة الاحتلال التركي شمال وشرق سوريا ومنطقة تل رفعت في الشهباء بشن هجماتها واحتلال المناطق وترتكب مجازر وانتهاكات بحق شعوب المنطقة، فالصمت الدولي يشرعِن الهجمات التركية لإبادة الشعوب.

وعن هذا الموضوع، قال الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محمد شيخو: "إن سياسة دولة الاحتلال التركي تجاه الشعب الكردي ليست جديدة، فمنذ اندلاع الثورة السورية وحتى هذا اليوم لم تتوقف تهديدات وهجمات الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة والمكتسبات التي تم تحقيقها معاً".

وأضاف شيخو: "يجب ألّا ننسى أن هجمات مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في عام 2012 على مدينة سري كانيه، كانت بدعم من جيش الاحتلال التركي، والجميع يعرف منذ ذلك الحين أن تركيا الداعم الرئيس للإرهاب والإرهابيين كداعش والنصرة، لقتل الكرد".

وأوضح شيخو "الدولة التركية لجأت إلى العمل العسكري وهاجمت بجميع أسلحتها وطائراتها الحربية والأسلحة المحرّمة دولياً، مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي لتكون هذه المناطق شاهدة على جرائمها".

وعن تهديدات جيش الاحتلال التركي والوضع الاقتصادي داخل تركيا قال شيخو: "الهجمات والتهديدات التركية لشمال وشرق سوريا ومدينة تل رفعت بمنطقة الشهباء هي نتيجة للمشاكل التي يعيشها حزب العدالة والتنمية داخل تركيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فحزب العدالة وعلى رأسه أردوغان يعيش في مستنقع بسبب إفلاس سياساته، فيهاجم شمال وشرق سوريا للفت أنظار الشعب التركي إلى خارج تركيا بحجة محاربة الإرهاب".

أما عن الصمت الدولي، فبيّن محمد شيخو خلال حديثه أن "صمت المجتمع الدولي حيال الهجمات الوحشية بحق شعوب المنطقة يشجع الاحتلال على القتل وارتكاب المجازر بحق شعوب المنطقة، وأقول لدول العالم: وجود الاحتلال التركي يشكل خطراً على استقرار سوريا عامة وشمال وشرق سوريا خاصةً ".

وطالب الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية محمد شيخو شعوب المنطقة بالوقوف صفاً واحداً أمام أي هجوم من قبل الاحتلال التركي على المنطقة.

(ف)

ANHA