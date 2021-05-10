محمد شيخو يحذّر من نشاط جمعيات تنشر التطرف في المناطق المحتلة من سوريا

وفي الفترة الأخيرة لوحظ انتشار "جمعيات خيرية" في المناطق السورية التي تحتلها تركيا، وكان آخرها افتتاح "الجمعية الخيرية القفقاسية" في مدينة سري كانيه/ رأس العين يوم 25 نيسان/ أبريل المنصرم، دون وضوح النشاطات التي ستقوم بها.

كما تنشط "جمعية شام الخير الإنسانية" الكويتية في مدينة عفرين، ما يثير المخاوف من أن تقوم هذه الجهات بنشر ودعم الفكر المتطرف في المناطق المحتلة تحت ستار القيام بأعمال انسانية.

وحول هذا، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، محمد خير شيخو، خلال لقاء مع وكالتنا "إن تركيا والفصائل التي تنطوي تحت ذراعها في المناطق المحتلة، وخصوصًا في رأس العين وتل أبيض، عمدت إلى تجاوزات حرّمتها المفاهيم والمواثيق الدولية من تخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة، حتى أنها قامت في الفترة الأخيرة بالتغيير الديمغرافي في هذه المناطق".

وتابع محمد خير شيخو "قام الاحتلال التركي باستقطاب الفصائل المسلحة من سوريا ووضعها في هذه المناطق، لتحقيق غاياتها ومآربها في محو ثقافة الشعوب الموجودة في هذه المناطق، سعيًا إلى إنشاء فصائل تتبع لها بشكل مباشر وتكون تحت راية الاحتلال العثماني الجديد، لتحقق من خلالها مآربها التوسعية في هذه المناطق مستذكرة في ذلك الاحتلال العثماني".

نشاط لجمعيات ومنظمات غير شرعية!

ويقول الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج إن "ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة كثيرة، ولاحظنا في الفترة الأخيرة انتشار منظمات وجمعيات غير شرعية تتطبع بطابع الإسلام المتطرف، لاقت أرضية استقطابية حاضنة لها في هذه المناطق".

وأشار إلى أن هذه الجمعيات تقوم باستغلال حاجة المواطنين الإنسانية والمعيشية التي يعتمد عليها سكان هذه المناطق من حيث تقديم التسهيلات المالية والغذائية ومن خلال إنشاء بعض المشاريع التنموية، في محاولة لاستقطاب النفوس المحتاجة في ظل الاحتلال التركي وانعدام كافة الخدمات للشعب الموجود في هذه المناطق.

'مخاوف من أن تكون المناطق المحتلة بؤرة للمتطرفين'

وأضاف "رأينا تركيا سابقًا تصدّر الإرهاب إلى المناطق السورية، ونخشى أن تكون هذه المناطق المحتلة هي منطلق لهذه الجماعات تجاه كافة المناطق".

وشدد محمد خير شيخو على أن "الخطر لا يهدد سوريا فقط، بل يهدد كافة دول الجوار، لأن تركيا ستصدّر الإرهاب الفكري تجاهها، ولاحظنا في الفترة الأخيرة تصديرها المرتزقة إلى خارج سوريا وخاصة ليبيا، إذ قامت بعملية غسل لدماغ السوريين لإرسالهم إلى خارج سوريا وتركتهم عرضةً للحروب في تلك المناطق".

'ضرورة تنبّه المجتمع الدولي'

أوضح شيخو أنه "بعد خروج داعش والجماعات المتطرفة من مناطق شمال وشرق سوريا أصبحت هذه الجماعات تحقد على هذه المناطق التي تم تحريرها بسواعد ودماء أبنائها، ونخشى أن تشهد هذه المناطق المحتلة بنشاط هذه الجمعيات عودة الجماعات الإرهابية المسلحة التي تأخذ التطرف منهاجًا لها".

وأنهى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج، محمد خير شيخو، حديثه بالتأكيد على أن "هذه المرحلة حساسة ويجب أن يتنبه منها السوريون الموجودون في تلك المناطق، وأن يتعاملوا بحذر شديد حتى يستطيعوا تجاوزها بسلام، ويجب أن يكون هناك تنبّه من المجتمع الدولي لخطر ونشاط هذه الجماعات في هذه المناطق التي تعيش حاليًّا حالة من الفوضى، وهذه الحالة تستطيع أي جماعة ان تستغلها لمآربها الخاصة".

إلى جانب ذلك، يهدد التغيير الديمغرافي الذي تقوم به تركيا بدعم أوروبي في المناطق السورية التي تحتلها هوية هذه المناطق، إذ يعمل الاحتلال في الفترة الأخيرة على بناء وحدات استيطانية في المناطق المحتلة، ويقوم بتوطين أسر مرتزقته وأسر سورية من مناطق أخرى داخلها بعد تهجير سكان المنطقة الأصليين.

وخلال الشهر الفائت، افتتح الاحتلال التركي وحدة استيطانية في منطقة العمارنة بريف جرابلس المحتلة، شمال سوريا، تتألف من 800 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يضاف إليها 282 وحدة تحت مسمى "تجمّع عطاء السكني الاقتصادي، ومثله في مدينة إعزاز ويضم 400 وحدة استيطانية".

ويصل مشروع التوطين إلى مدينة الباب أيضًا التي من المقرر بناء 250 وحدة استيطانية فيها، ومدينة سري كانيه التي يجري التخطيط لبناء 200 وحدة استيطانية فيها، وفي إدلب يتم التخطيط لبناء 200 وحدة في بلدة أطمة.

(أ ق/ج)

ANHA