محمد شاهين: تركيا لا تحترم الاتفاقيات وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه الأخلاقي

بينما تحتفل شعوب المنطقة بقدوم عيد نوروز، يشن مرتزقة الاحتلال التركي، منذ الـ 17 من الشهر الجاري، هجوماً عنيفاً، على مركز ناحية عين عيسى وريفها، حيث تم استهداف القرى الآهلة بالمدنيين، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح عدد آخر خلال قصف ليلة أمس.

وفي هذا السياق يقول الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، محمد شاهين: "توصل الجانبان التركي والروسي بمدينة سوتشي، في الـ 22 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر في عام 2019، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية والاحتلال التركي، بعد اجتياح جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مدينتي سري كانيه وكري سبي".

وأضاف: "قوات سوريا الديمقراطية التزمت من جانبها بوقف إطلاق النار، إلا أن الجانب التركي ومرتزقته ومنذ اليوم الأول من الاتفاقية استمر في هجومه منتهكاً وقف إطلاق النار وكل الاتفاقيات والعهود من خلال استهداف مناطق إقليم الفرات بشكل يومي بالقذائف والصواريخ والطائرات المسيرة".

وندد شاهين بالصمت الدولي حيال ما يرتكبه الاحتلال التركي من جرائم بحق الإنسانية، وقال: "الدولة التركية لا تحترم الاتفاقيات، بالرغم من ذلك ومع الأسف المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الضامنة كروسيا وأمريكا في المنطقة صامتون حيال ما تقترفه تركيا من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، والتهجير القسري نتيجة القصف المكثف الذي تشهده قرى تقع على خطوط الجبهات إذ ينجم عن ذلك تدمير القرى والمنازل بشكل مباشر".

وأوضح بأن الهجوم على عين عيسى وريفها يحدث أمام أعين القوات الروسية وقوات حكومة دمشق المنتشرة على خطوط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية والاحتلال التركي على الطريق الدوليM4 ، ولكنها تغض النظر ولا تبدي أي ردة فعل على ما تفعله تركيا.

وتابع: "اليوم تحتفل شعوب شمال وشرق سوريا بعيد نوروز، ندين الهجوم الذي تقوم به الدولة التركية منذ أيام على ناحية عين عيسى وريفها", معتبراً بأن هذا الهجوم هو رسالة موجهة من الاحتلال إلى شعوب المنطقة وخاصة الشعب الكردي، ومفادها بأنه "لن تهنأ شعوب المنطقة والشعب الكردي بالأمن والأمان والعيش بسلام وحرية في الشرق الأوسط ولن يسعهم الاحتفال بعيدهم الوطني".

وأكد شاهين بأن الدولة التركية تسعى إلى إمحاء ثقافة وتاريخ الشعب الكردي، ومواصلة إشراك الكرد في الحروب والصراعات وارتكاب المجازر بحقهم خاصة مع حلول عيد نوروز تاريخي مكلل بالانتصارات.

ووجه رسالة إلى الاحتلال التركي وقال: "سنحمي كافة المكتسبات التي حققناها وسنحققها، مهما كان الثمن لن نتراجع عن قضيتنا وأهدافنا، وسنشعل نار نوروز 2021 ونحتفل به ما دامت قوات سوريا الديمقراطية تسطر ملاحم بطولية في جبهات عين عيسى وتكبد الاحتلال خسائر في الأرواح والعتاد".

وفي نهاية حديثه قال محمد شاهين: "نحن واثقون من مقاتلينا وأنهم سيحققون النصر، وبتلك الروح المقاومة سنحتفل بنوروز"، مناشداً القوى الضامنة في المنطقة وقوات حكومة دمشق أن تحمي حدود سوريا باعتبار مناطق شمال وشرق سوريا جزء من الأراضي السورية, وأن تواجه الاحتلال التركي عسكرياً وسياسياً، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه الأخلاقي ويساند قوات سوريا الديمقراطية التي قضت على أقوى قوة إرهابية في العالم حين تصدت لمرتزقة داعش.

(ج)

ANHA