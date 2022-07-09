محمد شاهين: نسعى إلى خلق جبهة موحدة دولياً ضد الاحتلال التركي

أعلن المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء الفائت، حالة الطوارئ العامة في سائر المنطقة لمواجهة التحديات وتهديدات جيش الاحتلال التركي والاستعداد لها.

ورفعت دولة الاحتلال التركي مستوى التهديدات خلال الأيام القليلة الماضية؛ لتتحدث عن عدوان وشيك ضد شمال وشرق سوريا والمشروع الديمقراطي في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات، محمد شاهين الذي أكد "أنهم يأخذون تهديدات دولة الاحتلال التركي ضد الأراضي السورية على محمل الجد".

مضيفاً "لقد عشنا تجارب سابقة مع هذا الاحتلال من خلال عدوانه على عفرين وسري كانيه وكري سبي. إننا نعيش يومياً على وقع هذه التهديدات وهي غير جديدة، لكن زادت حدتها في الفترة الأخيرة، في استمرار للدور التركي في تأجيج أزمة البلاد واحتلال المزيد من الأراضي، لذلك فنحن نتعامل معها بجدّية".

اعتبر محمد شاهين أن حزب العدالة والتنمية يعيش أسوأ أزمة سياسية واقتصادية على الإطلاق في الداخل التركي، وذلك يمتد ليشمل أزمة في المجال الدبلوماسي الدولي، وأن كل هذه الأزمات تدفع الحزب إلى إطلاق التهديدات وتنفيذ عدوان ضد شمال وشرق سوريا لتحقيق مكاسب سياسية وتأييد شعبي.

بخصوص حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية أشار شاهين "نظراً لحدة التهديدات التي تطلقها تركيا أعلنت الإدارة الذاتية حالة الطوارئ في شمال وشرق سوريا، سوف تعمل كافة المؤسسات بموجب ذلك لمواجهة هذه التهديدات؛ كما وأنه يتوجب على جميع المواطنين التأهب والاستعداد لهذه التهديدات والتحرك بجدية لمواجهة أي هجوم قد يحدث"، مضيفاً "إن هجمات الاحتلال التركي مستمرة على خطوط الجبهات وطائرات الاستطلاع لا تكاد تغادر سماء المنطقة، لكن هناك احتمالية توسع الجبهة وبدء الهجوم في أي وقت".

وحول مساعي الإدارة الذاتية دبلوماسياً في ردع الاحتلال قال محمد شاهين "كما يعلم الجميع فإدارتنا تعمل على قدم وساق وتبذل جهوداً مضنية عن طريق البعثات الدبلوماسية في سبيل إيقاف التهديدات وأي هجومٍ قد تنفذه الدولة التركية، إننا نسعى إلى خلق جبهة موحدة دولياً ضد الاحتلال التركي ووحشيته".

(ز س/ف)

ANHA