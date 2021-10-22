محمد شاهين: هجوم تركيا الأخير تزامن مع ذكرى تحرير الرقة ما يعني انتقاماً لداعش

تواصل دولة الاحتلال التركي شن الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا بمختلف الوسائل، إذ ارتكبت في آخر فصول جرائمها، مجزرة في مدينة كوباني بعد أن قصفت طائرة مسيرة المدينة ما أسفر عن استشهاد شابين وجرح 3 أشخاص آخرين.

الدولة التركية تستهدف المدنيين في شمال وشرق سوريا

وحول هذا الموضوع، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين: "هذا ليس الهجوم الأول للدولة التركية على مناطقنا, فبعد احتلالها لسري كانيه / رأس العين و كري سبي / تل أبيض حصلت العديد من الهجمات على شمال وشرق سوريا والأكثرية كانت في إقليم الفرات من قبل المرتزقة وبدعم مباشر من الدولة التركية".

وأشار شاهين إلى أنه "يوجد اتفاق بين الدولة التركية وروسيا و الولايات المتحدة الأمريكية ينص على وقف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية في المنطقة, ونحن حافظنا وقبلنا بهذا الاتفاق وقامت قسد بالانسحاب حوالي 30 كيلو متراً عن الحدود السورية التركية, والدولة الروسية كانت الضامن الأساسي لهذا الاتفاق, ولكن حصلت الكثير من الخروقات من قبل الدولة التركية ومرتزقتها لهذا الاتفاق وبشكل يومي في المنطقة".

هدف الدولة التركية من الهجمات هو إفشال مشروع الإدارة الذاتية

وأكد شاهين بأن "الهدف الاستراتيجي الأول للدولة التركية من هذه الهجمات هو احتلال كامل سوريا والشرق الأوسط, والهدف الثاني هو إفشال مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا, ولأن الدولة التركية لم تحصل على الموافقة من الدول العالمية للقيام بعملية عسكرية في شمال وشرق سوريا تقوم بالهجمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف شاهين: "نحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات لروسيا التي يجب عليها أن تقوم بواجبها ومسؤوليتها بحسب الاتفاقيات بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية لسد الطريق أمام هذه الهجمات, كما يعد التحالف الدولي مسؤولاً أيضاً عن هذه الهجمات لأننا جزء كبير من الذين حاربوا داعش في المنطقة, لذا يتوجب عليهم أن يقوموا بواجبهم السياسي والأخلاقي على أكمل وجه".

الهجوم كان متزامناً مع ذكرى تحرير مدينة الرقة

وقال شاهين في ختام حديثه إنه "عندما تشن الدولة التركية مثل هذه الهجمات تريد أن ترسل رسالة من خلالها, ونحن نعلم أن 20 تشرين الأول هو الذكرى السنوية الرابعة لتحرير مدينة الرقة التي كانت عاصمة لمرتزقة داعش, ما يوضح ويؤكد بأن تركيا كانت شريكة وداعمة لداعش, لهذا استهدفت أعضاء من الإدارة الذاتية انتقاماً لذلك".

(ج)

ANHA