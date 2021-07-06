محمد شاهين: على حكومة باشور ألّا تقف أمام إرادة الكردستانيين

وجاء حديث محمد شاهين تعليقاً على اختطاف قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على مفاصل الحكم في إقليم كردستان أعضاء ممثلية الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في باشور يوم الـ10 من حزيران المنصرم.

شاهين قال لوكالتنا بأنه "في الفترة الأخيرة قامت سلطات حكومة باشور كردستان بتغيير سياستها تجاه أبناء روج آفا وتضغط بشكل كبير عليهم، وكذلك تضع العوائق أمام وفودنا الدبلوماسية أثناء سفرهم، وكل هذا لا يخدم مصلحتنا بل يخدم أعدائنا".

وأضاف محمد شاهين "تمر مناطق شمال وشرق سوريا مؤخراً بحصار تفرضه حكومة دمشق الذي يقوم بإغلاق المعابر لحصار الأهالي اقتصادياً، ومن قبل دولة الاحتلال التركي من كافة الجوانب، وآخرها قيامها بخفض منسوب مياه نهر الفرات، ومن جانبها تقوم حكومة باشور كردستان بالضغط على المنطقة مع أنها تعلم جيداً بأن معبرها هو المتنفس الوحيد والشريان الذي يتنفس منه الأهالي في شمال وشرق سوريا".

ووجه محمد شاهين حديثه لحكومة باشور قائلاً: "نقول بأن التصرفات التي تقومون بها لا تخدم مصلحة الكردستانيين وبالتحديد في روج آفا الذين بدأوا ينزعجون بشكل كبير منكم، فمنطقتنا اليوم تمر بثورة، وبحرب الوجود أو اللاوجود، وكل هذا يتطلب من حكومة كردستان وأحزابها وأهلها أن يتعاونوا معنا لنفشل المؤامرات التي تحاك ضدنا ونكسر هذا الحصار المفروض على روج آفا".

وفي نهاية حديثه، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين "نقول لحكومة إقليم كردستان نحن محاصرون فلا تزيدوا حصارنا حصاراً آخر بل سهلوا الطريق لأهل روج آفا ولوفودها وهذه الخطوة لا تخدم مصلحة الكردستانيين لذا عليها التخلي عن هذه الأفعال التي بدأت تمارسها تجاهنا في الفترة الأخيرة".

(ن ك/ج)

ANHA