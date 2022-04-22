محمد شاهين يتحدث لوكالتنا اليوم عن مخطط تركيا الاحتلالي وهجماته الوحشية

تتعرض مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وشمال وشرق سوريا وقضاء شنكال لهجمات من قبل تركيا والقوى المتعاونة معها، بينما تعرضت مدينة كوباني، صباح اليوم، لهجوم تركي بالقذائف، أسفر عن إصابة مواطنين بجروح.

المخطط الاحتلالي لتركيا يسعى إلى إبادة الشعوب التواقة للحرية والمنادية بالديمقراطية؛ للاستمرار بوحشيتها، وإعادة الأطماع العثمانية في الشرق الأوسط.

للحديث عن هذا الموضوع تستضيف وكالتنا، عصر اليوم، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات محمد شاهين في برنامج خاص.

يُبث البرنامج في الساعة 17.00 بتوقيت قامشلو، ويمكن متابعته على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية لـ ANHA

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(سـ)