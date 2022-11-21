محمد شاهين يحثّ الأهالي على التشبث بخيار المقاومة بوجه دولة الاحتلال التركي

وجاء حديث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات محمد شاهين في تصريحٍ لوكالتنا عقب القصف الجوي التركي الذي استهدف مدينة كوباني وأطرافه في الـ 20 من تشرين الثاني الجاري.

وتعليقاً على ذلك قال محمد شاهين أن "مقاطعة كوباني تشهد منذ أعوام قصفاً بالطائرات المسيّرة تنفذها الدولة التركية، لكن الوضع اختلف حالياً فالاحتلال بات يستخدم سياسة الترهيب من خلال استخدامه للطائرات الحربية في قصف مواقع آهلة بالسكان، فمنذ ليلة أمس لا تزال الطائرات الحربية تحوم في سماء المنطقة، وقد نفذت العديد من الغارات استهدفت مدينة كوباني".

شاهين أشار إلى أن الهجمات التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا لم تتوقف بتاتاً، مضيفاً "نحن في حالة حرب مع الدولة التركية، لكن يمكن القول بأنها المرة الأولى التي يتم استهداف مدينة كوباني بالطائرات الحربية، لكن نعيد ونكرر بأن الهجمات التركية لن تتوقف ضمن مساعي إفراغ المنطقة من سكانها وتهجيرهم إلى الخارج".

وناشد محمد شاهين السكان في مقاطعة كوباني ومناطق شمال وشرق سوريا للتصدي لما ترمي إليه تركيا من تهجير للسكان، مؤكداً ضرورة المقاومة في وجه مثل هذه الهجمات.

(ز س/د)

ANHA