محمد شاهين سيقيّم مخططات الاحتلال خلال حديثه في برنامج خاص مع ANHA

بهجمات كوباني التي أدت إلى استشهاد 5 شباب، حصار مخيم مخمور بأسلاك من حديد من قبل القوى العراقية.

كما يستمر خطر الهجمات على شنكال. معبر سيمالكا مازال مغلقاً وتستمر الهجمات على تل تمر، عين عيسى ومناطق أخرى.

و الهجمة التي حصلت أمس على مقرHDP في إسطنبول.

ماهي أهداف حركات الاحتلال

ما الذي يريدون فعله في كوباني؟ ماهي أهداف هذه الهجمات ؟من أين تحصل دولة الاحتلال التركي على المعلومات الاستخباراتية ؟

ما هو موقف القوى الضامنة في المنطقة من هذه الهجمات؟

مساء اليوم الساعة 2٠.00 سيناقش الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات محمد شاهين مجريات هذا الموضوع بالتفصيل في البرنامج الخاص.

البرنامج الخاص الساعة 2٠.00 بتوقيت روج آفا كردستان . سينشر على مواقع و حسابات وكالتنا للتواصل الاجتماعي.

تستطيعون مشاهدة البرنامج من خلال الروابط التالية

https://www.youtube.com/channel/UCW353iupRhL8OspPE50U2dg

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