محمد رشيد: تصريحات جيمس جيفري محاولة لشرعنة الاحتلال وتبييض وجه تركيا ومرتزقتها

أطلق مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى سوريا السابق جيمس جيفري، تصريحات في الأيام القليلة الماضية ادعى فيها بأن المرتزقة والشخصيات التي تورطت في ارتكاب جرائم حرب في كل من سري كانيه وكري سبي (تل أبيض) المحتلتين من قبل تركيا، قد تمت محاسبتهم متغاضياً عن تواجد جيش الاحتلال التركي على الأراضي السورية وما يمارسه بحق أبناء الشعب السوري وبخاصة الكرد.

وتعقيباً على تلك التصريحات التي أطلقها جيمس جيفري، قال رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في عفرين ـ الشهباء محمد رشيد في حديث لوكالتنا: "إن تصريحات جيمس جيفري الأخيرة وزعمه بأن المجموعات المرتزقة وبعض الشخصيات التي تورطت في ارتكاب جرائم في سري كانيه تمت محاسبتهم تصب في خانة الأجندة التركية وشرعنة تواجد الدولة التركية على الأراضي السورية".

وأشار رشيد إلى أن المجموعات المرتزقة التي تعمل بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية والتي ارتكبت الجرائم والانتهاكات في سري كانيه ارتكبت جرائم في جميع المناطق المحتلة وخاصة في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأكد رشيد بأن جيمس جيفري يحاول إضفاء الشرعية على تواجد الاحتلال التركي على الأراضي السورية، مشيراً إلى "أن تواجد دولة الاحتلال التركي على الأراضي السورية بحد ذاته جريمة واحتلال، وعليه يجب على المجتمع الدولي بما فيهم جيفري إخراج ومحاسبة الدولة التركية على الجرائم والموبقات التي ارتكبتها في المناطق المحتلة".

ويرى رشيد أن هناك سياسة جديدة مخطط لها مسبقاً تجري على قدم وساق بين قبل القوى الدولية على الأراضي السورية، بعد تصريحات جيفري التي تشرعن جرائم الدولة التركية وتواجدها في المناطق المحتلة.

ونوه رشيد بأن المجموعات المرتزقة التي يزعم جيفري محاسبتها قد دربت وتم تمويلها من قبل الدولة التركية وزج بها في المناطق المحتلة لمحاربة الكرد وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحقهم.

وأضاف رشيد بأن عمليات الاختطاف والتغيير الديمغرافي والقتل لا تزال مستمرة حتى الآن في المناطق المحتلة وبوتيرة متزايدة أيضاً، وذلك بأمر مباشر من قبل جيش الاحتلال التركي.

وأشار رشيد إلى أن نقل المختطفين في عفرين وجميع المناطق المحتلة، من قبل الاستخبارات التركية إلى سجونها على الأراضي التركية والتحقيق معهم، يعتبر بحد ذاته جريمة تعاقب عليها دولة الاحتلال التركي وكذلك التدخل في سيادة دول الجوار.

واختتم رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في عفرين ـ الشهباء محمد رشيد حديثه بالقول بأن القوى المهيمنة تحاول تبييض وجه المجموعات المرتزقة في المناطق المحتلة فضلاً عن جيش الاحتلال التركي لتكون قوى شرعية في منظور المجتمع الدولي.

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ANHA