محمد نعسو: حكومة دمشق تتعامل مع مهجري عفرين وكأنهم ليسوا جزءاً من الشعب السوري

إلى جانب القصف الهمجي المستمرّ من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته لأهالي عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء وارتكابه مجازر بحقّ الأطفال والنساء، تفرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً على أهالي عفرين المهجرين وتمنع دخول متطلبات الحياة اليوميّة كالمازوت والغاز والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إليهم.

وفي هذا السياق، تحدث الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو عن السياسة التي تتبعها حكومة دمشق وربطها بالقصف المستمرّ من قبل المحتل التركي ومرتزقته على أهالي عفرين.

محمد نعسو قال: "بعد نزوح أهلنا من عفرين جرّاء وحشية عدوان جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، إلى مقاطعة الشهباء، بدؤوا بمرحلة جديدة من مقاومة العصر في المخيمات والبيوت شبه المدمّرة، ومواجهة القصف الهمجي التركي ومرتزقته المستمرّ عليهم في المناطق القريبة إلى الجبهة كناحية تل رفعت وقرى ناحية شيراوا".

حكومة دمشق تتعامل مع مهجري عفرين وكأنهم ليسوا سوريين

وتابع نعسو حديثه: "إلى جانب ذلك كلّه، فرضت الحكومة السّورية حصاراً خانقاً على أهالي عفرين، فمنعت حواجزها الأمنية المنتشرة على الطريق الواصل بين مدينة حلب ومقاطعة الشهباء دخول الموادّ الأساسية كالمازوت والطّحين والأدوية والغاز إليهم، وكأنّهم من دولة أخرى وليسوا جزءاً من الشّعب السوري".

وأوضح نعسو: " لقد أدّى هذا الحصار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 3 أضعاف السعر الطبيعيّ ونقص حاد في مادة المازوت التي يحتاجها الأهالي للتدفئة والزراعة، بالإضافة إلى نقص الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية".

ونوّه نعسو: "إنّ هذا الحصار يشكّل عائقاً أمام مقاومة أهالي عفرين، كما أكّد هذا الحصار وجود اتفاقيات خفيّة بين الاحتلال التركي والحكومة السورية، الهادفين إلى كسر مقاومة وإرادة أهالي عفرين وإفراغ المقاطعة من أهلها".

وأشار نعسو إلى الاستفزازات التي حدثت في مدينتي قامشلو والحسكة، وقال: "إنّ ما تفتعله الحكومة السورية من استفزازات في المربّع الأمني التابع لها في مناطق الإدارة الذاتية بقامشلو والحسكة هو خير دليل على مشاركتها في الاتفاقيات الدموية التي عقدتها على المناطق التي احتلتها تركيا وصمتها حيال هذا الاحتلال والجرائم التي تحدث بحقّ الشعب السوري، ومساهمتها في خلق الفتن والأكاذيب في مناطق الإدارة الذاتية".

وأكّد نعسو في ختام حديثه أنّهم كأهالي إقليم عفرين، مستمرّون في مقاومتهم ضدّ جرائم المحتل التركيّ والحكومة السوريّة، ولن يتخلّوا عن قضيتهم مهما كلّفهم الأمر.

(إ)

ANHA