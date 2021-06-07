محمد موسى: من يدعي حماية مكتسبات الشعب الكردي يجب ألّا يلتزم الصمت إزاء هجمات الاحتلال التركي

تشن دولة الاحتلال التركية منذ الـ 23 من شهر نيسان هجوماً على باشور "جنوب كردستان" فيما تسطر قوات الكريلا مقاومة بطولية ضد هجمات جيش الاحتلال، مما دفع جيش الاحتلال التركي إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية.

الأمين العام للحزب اليساري الكردي في سوريا محمد موسى قال إن هجمات جيش الاحتلال التركي ليست بالحدث الجديد، ودعا الشعب الكردي إلى الدفاع عن وجوده بكل الوسائل.

موسى نوه إلى أنّ دولة الاحتلال التركية تسعى من خلال هجماتها على مناطق الدفاع المشروع إلى النيل من إرادة الشعب الكردي، وقال بهذا الصدد: "هدف هذا الهجوم هو القضاء على الشعب الكردي بشكل كامل. الهجوم لا يقتصر على مناطق معينة في جنوب كردستان، بل يمتد الهجوم إلى مناطق شعوب تركيا وروج آفا. الدولة التركية تواصل هجماتها في تركيا وشمال كردستان من خلال تشديد العزلة على إيمرالي. حيث يتم اعتقال العديد من الساسة ممن يعارضون سياسات الإبادة، من الواضح إنهم يسعون إلى النيل من إرادة الشعب الكردي في كل مكان".

محمد موسى نوه إلى أن الهجوم لا يستهدف حزب العمال الكردستاني، وقال: "الدولة الفاشية التركية تهاجم الآن مناطق الكريلا بهدف القضاء على الشعب الكردي، هذا الهجوم هو استمرار لخطة تستهدف سائر أجزاء كردستان. ولأجل إفشال وإنهاء هذا المخطط يجب على الشعب الكردي الانتفاض في كل مكان والخروج إلى الميادين. فإذا بقي المجتمع مكتوف الأيدي إزاء هجمات الاحتلال التركي، فإن الدولة التركية سوف تصعد من هجماتها من أجل إتمام احتلالها. ونحن في المؤسسات والأحزاب الكردية يجب علينا أن نستنفر كافة جهودنا من أجل التصدي لهذه الهجمات".

’الدولة التركية تستخدم كافة إمكانياتها التقنية في الهجوم‘

موسى نوه إلى أن الدولة التركية تستخدم تقنيات عسكرية متقدمة ضد مقاتلي الكريلا، ولكنها لم تتمكن من التقدم: "بعد أن فشلت الدولة التركية في صد مقاومة الكريلا عبر أسلحتها وتقنياتها المتطورة، لجأت إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية. الدولة التركية تستخدم كافة أسلحتها وإمكانياتها التقنية ضد الشعب الكردي. وهدف الدولة التركية هو إبادة الشعب الكردي، يجب على الشعب الكردي تصعيد المقاومة في كل مكان ضد هذه المخططات".

كما نوه موسى أيضاً إلى أن هناك صمتاً مزدوجاً حيال هجمات الدولة التركية، وبشكل خاص، وقال إن صمت الدول الأوروبية بشكل خاص يشجع تركيا على تصعيد هجماتها: "في مثل هذه المرحلة على الشعب الكردي عدم التزام الصمت. القوى العالمية تلتزم الصمت حتى الآن وفق ما تمليه عليها مصالحها. تلك الدول تلتزم الصمت حيال المجازر التي ترتكب بحق الكرد من أجل مصالحها".

’الدولة التركية تستهدف مكتسبات الشعب الكردي‘

كما نوه موسى إلى أن القوى السياسية في جنوب كردستان وكذلك بعض أحزاب روج آفا أيضاً تلتزم الصمت حيال هجمات جيش الاحتلال التركي: "لا يمكن لأي حزب أو قوة سياسية تعتبر نفسها كردية وتدعي أنها تناضل من أجل مصالح الشعب الكردي، أن تلتزم الصمت حيال هجمات جيش الاحتلال التركي. دولة الاحتلال التركية تدعي أنها لا تعادي الشعب الكردي. ولكن هذه كذبة كبيرة. الدولة التركية المحتلة تهدف إلى القضاء على مكتسبات الشعب الكردي عاملة. وتسعى إلى ضرب الكرد بعضهم ببعض وتحقيق أهدافها. ربما هي الآن تهاجم فقط على جنوب كردستان، ولكن هدفها هو القضاء على كل مكتسبات الشعب الكردي".

ونوه محمد موسى في ختام حديثه إلى أن على الشعب الكردي الانتفاض ضد هجمات الاحتلال: "الدولة الفاشية التركية لا تستطيع التقدم في مناطق الدفاع المشروع. وتتلقى الضربات من قوات الكريلا، وأصيبت بالهلع. ليس للشعب الكردي في هذه المرحلة خيار سوى المقاومة. ونحن على ثقة أن الشعب الكردي ومقاتلي الحرية سوف ينتصرون في مواجهة هجمات الاحتلال".

(ك)