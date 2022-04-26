محمد خير شيخو: عندما هاجم داعش كوباني لم تحرك تركيا ساكناً

وقصفت دولة الاحتلال التركي صباح الجمعة الفائت، مدينة كوباني بالمدفعية، ما تسبّب بإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين، وطال القصف حي كانيا كردا وشارع الـ 48 وسط المدينة، كما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة إثر استهداف المدينة بـ 7 قذائف مدفعية.

وحول هذا الموضوع، أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها محمد خير شيخو، أن الدولة التركية كعادتها، تعمد إلى ضرب الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا، مستخدمة كل السبل والوسائل لزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين.

وأضاف شيخو أن "مسلسل انتهاكات المحتل التركي في المنطقة مستمر، سواء باستهداف المواطنين العزّل ودور العبادة والمراكز الصحية أو بحبس مياه نهر الفرات عن المنطقة التي انعكست سلباً على المحاصيل الزراعية والطاقة الكهربائية والثروة الحيوانية".

وفي إشارة إلى القصف الذي تعرضت له مدينة كوباني، قال شيخو: "من الجرائم الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائمه، استهداف أحياء مدينة كوباني الآهلة بالسكان، بالقذائف المدفعية، ما أدى إلى إلحاق الأضرار بممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى إصابات في صفوفهم".

وتابع: "عندما هاجم مرتزقة داعش مدينة كوباني في 15 أيلول من عام 2014، لم تحرك تركيا ساكناً، أما بعد تحرير المدينة فتستهدف أهالي المدينة الذين حرروا مدينتهم بأنفسهم".

ويرى شيخو أن استهداف دولة الاحتلال التركي لمدينة كوباني هدفه توسيع رقعة احتلالها، مستغلة انشغال العالم بالحرب الروسية - الأوكرانية لتحقيق مآربها.

وحمّل شيخو المجتمع الدولي المسؤولية لصمته إزاء الأعمال الإجرامية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي بحق أهالي شمال وشرق سوريا.

واختتم شيخو حديثه بالقول: "باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، نستنكر وندين هذا العمل الإجرامي بحق أهالي مدينة كوباني، ونتضامن مع أهلنا في مدينة كوباني".

(د)

ANHA