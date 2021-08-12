محمد خير شيخو يطالب المجتمع الدولي بالكف عن صمته ووضع حد لجرائم تركيا

شهدت قرى مدينة منبج وعين عيسى في الآونة الأخيرة تصعيد عسكري من قبل الاحتلال التركي استهدفت من خلالها المدنيين الآمنين في منازلهم، ما تسبب بخسائر بشرية، ففي عين عيسى استشهد 4 أفراد من عائلة واحدة وأصيب فردان آخران بجروح نتيجة استهداف منزلهم بواسطة دبابة تركية، وفي منبج تشهد القرى الشمالية والغربية قصفا شبه يومي على قرى تكتظ بالسكان، ما يشكل خطرا على حياة الآلاف.

وأشار الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج وريفها محمد خير شيخو إلى استمرار" سلسلة الهجمات والاعتداءات التركية على حرمة الأراضي السورية وبالتحديد مناطق شمال وشرق سوريا، ابتداءً من قطع المياه عن مدينة الحسكة ونهر الفرات حتى تجسدت مؤخراً بالاعتداءات العسكرية والهجمات بالقذائف والصواريخ على مناطق شمال شورق سوريا".

ولفت شيخو إلى الصمت الدولي حيال المجازر التي ترتكبها تركيا بحق المدنيين "وآخر هذه المجازر والجرائم اللاإنسانية ما ارتكب بحق المدنيين العزل في منطقة عين عيسى باستهداف منازل المدنيين، تم استهداف أحد المنازل مما أدى إلى استشهاد عدد من أفراد العائلة وجرح آخرين،هذه انتهاكات يقف العالم أمامها صامتاً ولا يستجيب لنداءات واستغاثة أهالي مناطق شمال وشرق سوريا".

واشار بأن "ما تقوم به تركيا من انتهاكات تضرب بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط، ابتداءً من حفظ حسن الجوار وهو الأمر الذي نركز به في العقد الاجتماعي. دائماً نسعى لحفظ حسن الجوار، وإلى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي اعتداء من مناطقنا تجاه المناطق التي تحتلها تركيا".

وطالب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج وريفها من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان أن تكف عن هذا الصمت وأن تضع حداً لهذه التجاوزات والانتهاكات التركية تجاه الشعب السوري بشكل عام ومناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

(ج)

ANHA