محمد حامد: تركيا تحارب الكرد بشتى الوسائل حتى الأسلحة الكيماوية

قال مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد حامد، إن تركيا وبحجة محاربة حزب العمال الكردستاني ترتكب الكثير من الفظائع والجرائم ضد هذا الحزب من مدنيين وعسكريين وتستخدم كافة الوسائل لمحارباتهم، وفي مقدمتها الأسلحة الكيماوية.

وأشار حامد في تصريح خاص لوكالتنا، إلى أن اتهام تركيا باستخدام الأسلحة الكيماوية ليس بجديد، وقال: "تركيا متهمة أيضاً إبان اشتعال الحرب الأهلية في سوريا خلال العشر سنوات الماضية باستخدام الأسلحة الكيماوية".

ولفت أن الأسلحة الكيماوية هي من "مخازن تركية وعليها أختام الجيش التركي ويتم إلصاقها بالنظام السوري الذي تحرض تركيا ضده؛ أملاً في معاقبته بهذا الملف".

وأكد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن أردوغان يسعى إلى التغطية على أزمات النظام التركي الداخلية ويلعب دائماً على اختراع عدو وهمي لمحاربته. وهو ما يفعله الآن في الملف الكردي خاصة، وأنه يخشى من إدارة بايدن الجديدة التي تتودد للكرد خاصة في الشمال السوري - روج آفا.

لم تصدر الولايات المتحدة أي بيان إدانة رغم مئات الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، والتي تسببت منذ بداية الاحتلال التركي لسوريا عام 2016 باستشهاد آلاف المدنيين وخسائر مادية فادحة.

(ح)

ANHA