محمد بركل: الهدف من حصار حيي الشيخ مقصود والأشرفية هو ضرب مشروع الإدارة الذاتية

منذ بدء الأزمة السورية وحكومة دمشق تتبع سياسات التجويع بدلاً من اللجوء إلى الحل السياسي والحوار.

'جريمة حرب ضد الإنسانية وإبادة'

وفي هذا السياق، اعتبر نائب الرئاسة في مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، محمد بركل، حصار حكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية "اعتداء وتهديد لحياة أكثر من 200 ألف مواطن إذ تقطع عنهم المواد الأساسية الضرورية، وهذا يعتبر جريمة وحرب ضد الإنسانية وإبادة".

وأكد بركل "أن هدف حكومة دمشق من هذا الحصار هو تحقيق مصالحها ومصالح دول أخرى وزعزعة أمن واستقرار مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

أضاف بركل "مناطق الإدارة الذاتية تنعم بالاستقرار والازدهار الاقتصادي، وهناك لحمة وطنية بين أبنائها ومكوناتها في المنطقة، أما حكومة دمشق وبعد إفلاسها وعدم قدرتها على حل الأزمة في البلاد، وما تراه من مشروع سياسي مكتمل في شمال وشرق سوريا تتبناه مكونات المنطقة، فتحاول ضرب هذا المشروع وتفكيك نسيجه الاجتماعي".

'حكومة دمشق تمارس الديكتاتورية'

وتابع: "حكومة دمشق ما زالت تستخدم نفس العنجهية ولغة السلاح واستخدام أسلوب الترهيب، والحصار الذي تفرضه على هذين الحيين هو مأساة جديدة تضاف إلى مآسي أبناء سوريا"، مشدداً "نحن في حزب سوريا المستقبل نطالب الحكومة بفك الحصار واستخدام لغة الحوار والحل السياسي لإيجاد حل لأزمة البلاد".

ويرى محمد بركل أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) جرائم ضد الإنسانية واعتداء على سيادة دولة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لإيقافها عند حدها.

واختتم بركل حديثه بالقول: "على الضامن الروسي أن يكون الطرف المحايد لفض الخلافات بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، وعليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه حصار حيي الشيخ مقصود والأشرفية والضغط على حكومة دمشق التي مازالت تمارس دكتاتوريتها بالقوة ولغة السلاح".

(د)

ANHA