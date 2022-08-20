محمد بركل: على حكومة دمشق إبداء موقف واضح إزاء الجرائم التركية في المنطقة

صعّدت دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا، مستخدمةً جميع الأسلحة الثقيلة والطيران المُسيّر والحربي في قصف المنطقة.

ولم يصدر موقف من حكومة دمشق على الرغم من مقتل عدد من جنودها بغارة نفذتها طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي على موقع لقوات حكومة دمشق في الريف الغربي لكوباني في الـ 16 من آب الجاري.

في هذا الصدد، قال نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج محمد بركل: "منذ عام 2016 ودولة الاحتلال التركي تشن هجمات على مناطقنا التي تحررت بفضل دماء الشهداء بكافة أنواع الأسلحة والمسيّرات التي راح ضحيتها شهداء وجرحى، دون أي رادع وسط صمت دولي".

أشار بركل إلى أن دولة الاحتلال التركي تعيش أزمة داخلية، وقال: "يسعى أردوغان جاهداً قبل إجراء الانتخابات في البلاد إلى كسب ود شعبه من خلال توسيع رقعة احتلاله، وإقناع الشعب أن بلاده قوية وتكسب نفوذاً أكثر".

وتابع: "دولة الاحتلال التركي تستهدف المنطقة بالأسلحة الثقيلة بشكل مباشر على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وحكومة دمشق، والدول التي ترى نفسها ضامنة لوقف إطلاق النار في المنطقة".

وأضاف: "هناك توافق وإعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال التركي من قبل الدول الضامنة لاستهداف شمال وشرق سوريا؛ بهدف زعزعة أمنها واستقرارها".

كما حمّل نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، محمد بركل، حكومة دمشق مسؤولية هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وقال: "على الرغم من انتشار قوات حكومة دمشق على الشريط الحدودي، لكنها لا تحرك ساكناً".

شدد محمد بركل "على حكومة دمشق إبداء موقف واضح من قصف دولة الاحتلال التركي الممنهج على شمال وشرق سوريا، والضغط عليها في المحافل الدولية لوضع حد لقصفها وهجماتها على المنطقة.

(س ع/د)

ANHA