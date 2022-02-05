تستمر حكومة دمشق في توسيع عملية ما تسمى بـ "التسويات"، وما زالت تقدم عروضاً مسرحية هزلية في ريف الرقة ودير الزور ومناطق أخرى مثل درعا وريف دمشق، والتي تهدف إلى خداع الشباب خدمة لمصالحها.

في هذا السياق، قال نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، محمد بركل: إن "حكومة دمشق تستخدم "التسويات" بشكل غير سليم وغير مطابق للقرار الأممي 2254، الذي يدعو إلى التسوية السياسية الشاملة والحقيقية بين جميع المكونات السورية".

أضاف: "هدف النظام من هذه "التسويات "إثبات أن كامل سوريا أصبحت تحت سيطرته للرأي العام العالمي، لكن بالمقابل، شعبنا يرفض "التسوية" وفق مفهوم النظام، وخير دليل على ذلك خروج المظاهرات في منطقتي الرقة ودير الزور وغيرها من المناطق السورية، ضد إجراء هذه "التسويات"".

أكد السياسي السوري، محمد بركل، أن الشعب السوري لم يرتكب أي خطأ كي يعتذر ويخضع "للتسويات"، قائلاً: "لسنا مجرمين لكي نعود إلى رشدنا، من المفترض أن يقدم النظام الاعتذار لأبناء سوريا وليس العكس، نحن قمنا بالثورة وهذه الثورة حقيقية، ولها أهدافها ومطالبها، والنظام لم يلبِ هذه المطالب على مدى 11 عاماً من الحرب والدمار، ويأتي الآن ويطلب "التسوية"، هذه ليست تسوية بل استسلام ونحن لا نستسلم".

أوضح بركل أن "ديباجة النظام التي يروجها في المنطقة هي أن يعودوا إلى حضن الوطن. نحن في الأساس في الوطن، فشمال وشرق سوريا جزء من سوريا، ووضعها مستقر، لذا نحن لسنا بحاجة إلى تسوية أوضاع أشخاص كما يروج لها، نحن نحتاج إلى تسوية شاملة، إذا كان النظام جاداً في ذلك فليفتح المجال للحوار، ويجلس مع الجميع سواءً في شمال شرق سوريا أو غيرها ويخرج بالحل الأمثل للشعب السوري".

يرى نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، محمد بركل "أن الشعب في شمال وشرق سوريا متماسك مع بعضه البعض وذاق طعم الحرية والديمقراطية الحقيقية، ورأى الاستقرار والحياة الكريمة، لذلك لن يقبل العودة إلى نظام سلطوي دكتاتوري واستبدادي ونظام القومية الواحدة ولن يعود إلى ما قبل عام 2011".

في نهاية حديثه طالب محمد بركل الشعب بأن يكون أكثر وعياً ويدرك أن "التسويات" تعني الاستسلام، وألّا يقبل بتجربة "التسويات" في درعا وريف دمشق وحلب التي كانت شاهدة على مفهوم النظام القمعي والدكتاتوري الذي دمرّ سوريا خلال 11عاماً.

(ش س/د)

ANHA