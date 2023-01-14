محمد بركل يستبعد إمكانية القضاء المبرم على داعش بدون محاسبة دولة الاحتلال التركي

زادت خلايا مرتزقة داعش من نشاطها خلال الفترة الماضية، في وقت انشغلت فيه قوات سوريا الديمقراطية بالتصدي لهجمات الاحتلال التركي؛ بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعن هذا الموضوع تحدث، نائب رئاسة حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، محمد بركل، وقال "يظن البعض أن داعش قد انتهى في آخر معقل له في الباغوز، ولكن في الحقيقة، هو فكر متجدد ويظهر بأشكال وأساليب مختلفة".

واضاف "ما دامت هناك جهة ممولة له وتقوم بدعمه مادياً وبشرياً، وما يؤكد ذلك هو أن التحالف الدولي ما زال يضع كل ثقله في كامل الأراضي السورية والعراقية؛ للقضاء عليه".

وأضاف: "هذا التنظيم لم ولن ينتهي، ما دامت هناك سياسات دولية تستفيد من فكره، ونحن نرى أن دولة الاحتلال التركي هي مصدر التنظيم، والدليل على ذلك؛ هو فتحها حدودها ومطاراتها وفنادقها لتمويل مرتزقة داعش، وتقديم التسهيلات لهم للوصول إلى الأراضي السورية".

وأكد بركل أن "كل الدلائل تشير إلى أن دولة الاحتلال التركي هي المصدر والداعم الأساسي لمرتزقة داعش، لذلك على القوى الدولية اتخاذ قرار دولي بحقها، فداعش انتهى كقوة على الأرض، أما فكره فما زال موجوداً في شمال سوريا والعراق".

وأوضح بركل أن "الدليل على ذلك هي الأعمال الإرهابية التي يقوم بها مرتزقة داعش الإرهابي"، وقال "في بداية عام 2022، هاجم مرتزقة داعش سجن الصناعة في غويران بالحسكة؛ بهدف إخراج المرتزقة من السجن، من خلال مخطط استخباراتي يدل على أن هناك جهة ممولة لهذا التنظيم".

وفي إشارة إلى هجمات مرتزقة داعش الأخيرة على مقر قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة، قال بركل "شاهدنا في الآونة الأخيرة الهجوم على مركز لقوى الأمن الداخلي في الرقة من قبل إحدى خلايا داعش، فكل عمل إرهابي في شمال شرق سوريا، يظهر التنظيم على الإعلام ويتبناه".

وأضاف: "قامت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي بتاريخ 29 كانون الأول 2022، بتمشيط ناحية الهول وتل حميس؛ لتطهيره من هذه البؤر الإرهابية".

وفي ختام حديثه، أشار بركل "عانى الشعب كثيراً من فكر داعش، وبعد الجرائم التي ارتكبها داعش، يرى الشعب في شمال شرق سوريا، أنه أخطر تنظيم على الأرض"، وقال "نحن أهالي المنطقة، نتخذ كافة التدابير الأمنية؛ لحفظ أمن واستقرار المنطقة، وسنكون خلف قواتنا للتصدي لكافة الهجمات والاعتداءات على مناطقنا".

(د)

ANHA