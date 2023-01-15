تفرض حكومة دمشق منذ نحو 5 أعوام، حصاراً خانقاً على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء التي يقطن وتمنع إدخال كافة مستلزمات الحياة من مواد غذائية، ومحروقات ومستلزمات طبية وأدوية.

وقد أثّر هذا الحصار على كافة جوانب الحياة، وخاصة بعد اشتداده منذ شهر آب 2022، وأدى إلى وفاة طفلين؛ الرضيع حسين كيبار (17 يوماً) ووسام سيدو (4 أعوام) بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب؛ نتيجة البرد القارس وعدم توفر مواد التدفئة.

جريمة إبادة بحق الشعب

عن ذلك، لفت عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، محمد أمين النعيمي إلى الجرائم التي ترتكبها حكومة دمشق بحق الأهالي والمهجّرين، قائلاً "الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء، جريمة دولية وضد الإنسانية".

وأضاف: "كل حصار على مصادر الحياة بحق شعب ما؛ يعتبر جريمة دولية وفرعاً من فروع الجرائم ضد الإنسانية حسب المادة /7/ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما 17 تموز 1998، التي تنص الفقرة (ب) منه "أن الإبادة تشمل تعمّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء؛ بقصد إهلاك جزء من السكان".

أكد النعيمي أن "الحصار على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء، جريمة كبيرة بحق الآلاف من الأطفال، فقد حرمهم من كافة حقوقهم؛ التعليم والرعاية الصحية والدواء وأبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى تفشي العديد من الأمراض المعدية والخطيرة، هذا بالإضافة إلى انعدام وسائل التدفئة".

الموت البطيء

أوضح النعيمي، أن سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها حكومة دمشق، لا تصب سوى في خدمة مصالح دولة الاحتلال التركي التي هجّرت الآلاف من سكان عفرين المحتلة من مناطقهم، وأضاف: "تخدم حكومة دمشق بهذه الأعمال؛ دولة الاحتلال التركي، بدلاً من الوقوف في وجه احتلال أرضها".

ندد النعيمي في ختام حديثه "بحصار حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب".

مؤكداً "تنتهج حكومة دمشق سياسة أشبه بالموت البطيء"، داعياً "إياها للتفكير بوحدة الأراضي السورية بدلاً من تجزئتها والتراجع عما عليه الآن".

(ل م)

ANHA