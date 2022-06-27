واستهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرهاد شبلي، في 17 حزيران/ يونيو من العام الجاري في منطقة كلار في السلمانية بباشور "جنوب كردستان"، في زيارة لتلقي العلاج، مما أدى إلى استشهاده.

ونقل جثمان الشهيد فرهاد شبلي إلى مسقط رأسه في ناحية ديرك التابعة لمدينة قامشلو، ليوارى الثرى الثلاثاء الماضي في مزار الشهيد "خبات ديرك"، وسط مشاركة عشرات آلاف المشيعين من كافة مكونات شمال وشرق سوريا.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، محمد علي العبو: "نحن في مدينة منبج عرفنا الشهيد فرهاد شبلي، صديقاً ومناضلاً ومثقفاً ومقاوماً، صاحب الروح الرفاقية العالية وكان يتحلى بها بكل معنى الكلمة، في تعامله مع الآخرين وإدارة العمل بالشكل الصحيح".

وأكد محمد علي أن "مدينة منبج فقدت عزيزاً ومناضلاً، بنى مدينة منبج بعد الخراب الذي شهدته أثناء تحريرها من مرتزقة داعش، وبالتالي استشهاده خسارة لكل سوريا. حيث خسرت قامة وطنية كانت تدعو إلى الحرية والسلام في البلاد".

وعن طريقة اغتيال الشهيد فرهاد شبلي، قال العبو: "طريقة اغتياله تثبت وبشكل قاطع، أن الإرهاب لا يعرف جغرافية معينة، ولا يميز بين دين أو عرق أو طائفة"، مؤكداً أن "إرهاب الدولة التركية هو إرهاب عابر للحدود والدول واستهداف المناضل فرهاد شبلي خير دليل على ذلك".

وطالب الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة منبج محمد علي العبو عبر حديثه "حكومة بغداد وهولير بفتح تحقيق في هذه العملية الإجرامية".

أشار محمد علي إلى أن "شعب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته وأطيافه، يرفض رفضاً قاطعاً كل هذه التهديدات الإرهابية والانتهاكات والاغتيالات التي كانت سمة لإرهاب داعش تنفذ اليوم بصورة أخرى تحمل الهوية التركية، وخاصة أن الكل بات يعلم أن داعش وتركيا وجهان لعملة واحدة".

عاهد العبو في نهاية حديثه، الشهيد فرهاد شبلي بالقول "نعاهدك صديقنا بأننا سنتابع نضالك ومقاومتك وصمودك، لنصل إلى ما نطمح إليه من تحقيق هذا المشروع الديمقراطي، الذي يعيد لسوريا رونقها الحقيقي، وإكمال مسيرتك نحو الهدف الذي استشهدت من أجله لتحيا سوريا بالتآخي والمحبة".

والجدير بالذكر أن الشهيد فرهاد شبلي ترك أثراً عميقاً في نفوس كل من عرفه، خلال مسيرته النضالية التي كانت تدعو إلى التآخي بين الشعوب والحرية والديمقراطية.

(ف)

ANHA