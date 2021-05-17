محمد علي العبو: تركيا ماضية في تقسيم سوريا على مرأى المجتمع الدولي

وتسعى دولة الاحتلال التركية جاهدة إلى تقسيم الأراضي السورية، وضم المناطق التي تحتلها من سوريا إلى أراضيها، وذلك من خلال اتباع نهج سياسي يهدد وحدة الأراضي السورية، فعمليات التتريك والتغيير الديمغرافي وبناء الوحدات الاستيطانية ورفع السواتر الترابية وبناء الحدود بين المناطق المحتلة والمناطق السورية الأخرى، لا تشير إلا إلى نوايا التقسيم لدى أنقرة.

حول هذا الموضوع، تحدث الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج، محمد علي العبو، لوكالتنا، والذي قال إن "الدولة التركية تحاول بشتى الوسائل احتلال مناطق أكثر من سوريا وتطبيق النهج العثماني الطوراني وتجزئة المنطقة وهلاكها".

وتابع "كانت الدولة العثمانية البوابة الحقيقية من خلال عقدها الصفقات والاتفاقات الشيطانية لقوى ودول استعمارية جعلت من الشرق الأوسط دويلات صغيرة، وبثت التناحر فيها، وهذا ما تسعى إليه دولة الاحتلال التركية وتسير على نهجه وتحاول تطبيقه في سوريا".

ويرى العبو أن التاريخ يعيد نفسه مبينًا أن "الدولة التركية تسير على خطا الدولة العثمانية، وكلنا يعلم أن الاحتلال العثماني استمر أكثر من 400 عام، وانتهى بنتائج كارثية على المنطقة بشكل عام".

وأضاف "لا يغيب عن أذهاننا الانتهاكات والتهديدات التركية المستمرة على مناطقنا، بشكل شبه يومي، على طول خطوط التّماس بين المناطق التي تحتلها في سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا من عين عيسى مرورًا إلى تل تمر ومنبج".

وأكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج، محمد علي العبو، على ضرورة الابتعاد عن كل هذه التناقضات والأيدي الخبيثة والعودة إلى طاولة واحدة، وأردف قائلًا: "مجتمعنا مسالم يحتاج إلى الأمن قبل كل شيء، لذلك علينا نحن السوريون أن نتكاتف ونخرج كل هذه القوى والاحتلالات من أراضينا".

وانتقد العبو موقف حكومة دمشق التي قال إنها "يجب أن تتحمّل مسؤولياتها وتحافظ على سيادة كل الأراضي السورية، ومقاومة الاحتلال التركي وكل ما تسعى تركيا من خلاله إلى بث التفرقة وتقسيم الأرض والمجتمع السوري".

وقال إن حكومة دمشق تقف "موقف المتفرج"، لافتًا إلى أن "الأمر لا يختلف بالنسبة موقف أمريكا وروسيا، الضامنان لعمليات السلام في المنطقة، وإن صح التعبير في مناطق سوريا كافة، ولا يؤديان مهامهما بالشكل المطلوب، بل هناك غض نظر عن الجانب التركي، وتساهل معه فيما يخص عملياته في مناطق شمال وشرق سوريا".

وناشد العبو في نهاية حديثه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية وخاصة أمريكا وروسيا للعب دور إيجابي وأكثر شفافية، والنظر إلى المجتمع السوري نظرة إنسانية وأخلاقية قبل كل شيء، مؤكدًا أنهم مع سوريا موحدة كتلة واحدة أرضًا وشعبًا، وأن ذلك يحتاج من المجتمع الدولي أن يكون صادقًا مع الشعب السوري ويقدر التضحيات التي قدمها خلال السنوات الماضية.

(ج)

ANHA