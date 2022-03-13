محمد علي العبو: تأسيس الإدارة المدنية في منبج وريفها خطوة تاريخية

بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش الإرهابي تأسست الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها بمشاركة كافة المكونات الموجودة في الـ 12 من آذار عام 2016.

وقال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج وريفها محمد علي العبو بهذه المناسبة "مع انطلاقة حملة تحرير مدينة منبج وريفها من مرتزقة داعش منتصف عام 2016، تم تشكيل مجلس مدني لتقديم الخدمات اللازمة والطارئة لحين تأسيس الإدارة، واستمر المجلس المدني بعمله بعد تحرير المدينة بشكل كامل من إرهاب داعش".

وتابع: "بعد ذلك تم تأسيس مجلس العدالة الاجتماعية من القانونيين والمحامين لأنه من الضروري جداً أن يكون هناك عدل وإنصاف للقضايا التي تهم المواطنين، بعدها تم تشكيل المجلس التشريعي بشكل توافقي من كافة المكونات والأطياف الموجودة في المدينة، وتمكنت المرأة أيضا من اتخاذ دورها الريادي والأساسي في الإدارة من خلال المناصفة في المقاعد بين المرأة والرجل".

ووصف العبو تأسيس الإدارة الذاتية في مدينة منبج بالخطوة التاريخية والمهمة جداً لأهالي منبج لدخولها مرحلة جديدة من النهضة والأمن والاستقرار والديمقراطية بعد ما عاناه الأهالي من إرهاب داعش من الظلم والاستعباد والممارسات اللاإنسانية التي كان يمارسها داعش على الشعب، وقال: "عملت الإدارة المدنية في البداية على ترميم الحالة المجتمعية التي شرذمتها تنظيم داعش بأفكاره المسمومة".

وأوضح العبو بأنه وبعد خمسة سنوات من تأسيس الإدارة "عندما ننظر إلى مدينة منبج نرى فيها النهضة في جميع المجالات إن كان من النهضة العمرانية أو الصحة أو التربية والتعليم وغيرها من المجالات"، وتابع: "كل هذه الأمور ما كانت لتصبح على الحال الذي نعيشه الأن لولا حالة الأمن والأستقرار التي نعيشها في منبج ومناطق شمال وشرق سوريا".

وتابع: "طبعاً هذا الأمر لا يروق للكثير من الأطراف المحيطة بشمال وشرق سوريا ونخص بالذكر الجانب التركي وما يقوم به بشكل مستمر من زعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا، هذه التهديدات والانتهاكات الدائمة لكي لا نتقدم إلى الأمام ونحقق إنجازات أكثر".

'من خلال تكاتف الأهالي مع الإدارة نتخطى الحرب النفسية '

وأضاف: "من خلال تكاتف الأهالي مع الإدارة دائماً ما نتخطى هذه الانتهاكات والحرب النفسية التي تلعبها أطراف عديدة على شعبنا، وبتنا لا نعول على المجتمع الدولي للوقوف في وجه تلك الانتهاكات والجرائم"، وأضاف" نحن نعول على شعبنا لنمضي قدماً لتحقيق النصر في كافة المجالات".

وأنهى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج وريفها محمد علي العبو حديثه قائلاً: "هذه الحالة ما كانت لتكون لولا تضحيات الشهداء الذين نستذكرهم بهذه اللحظات ونقول لهم أنتم من أنرتم طريقنا إلى الحرية ولبناء مجتمعنا الديمقراطي والسياسي، سنسير على خطاهم حتى تحقيق مجتمع سياسي أخلاقي حر تسوده فيه العدالة الاجتماعية".

(د)

ANHA