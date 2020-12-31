محمد علي العبو يدعو السوريين المتعاونين مع تركيا إلى العودة إلى المسار الوطني

حديث محمد علي العبو الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها جاء في لقاء أجرته وكالتنا، وذلك للحديث حول الاستخدام التركي لآلاف السوريين كمرتزقة تزجهم في المعارك التي تصب في صالح الأجندات التركية.

وقال العبو "هناك من صادر الثورة السورية وحوّلها من هاتفة بالحرية والديمقراطية إلى نزاع مسلح استغلتها أطراف خارجية".

وحمل العبو، تركيا "الدور الأكبر بتحويل الثورة السورية من مسارها السلمي إلى ثورة مسلحة لتحقيق أطماعها باحتلال الأراضي السورية، وهذا ما وصلت إليه وحققته بالفترات الماضية".

′تركيا تقوم بعمليات بيع ومقايضة لاقتطاع وتقسم الأراضي السورية′

وأضاف "تركيا تقوم بعمليات البيع والمقايضة مع أطراف دولية أخرى لاقتطاع وتقسيم الاراضي السورية، وذلك نتيجة الأيادي السورية التي تساند الاحتلال التركي لتوسيع احتلاله وتنفيذ أطماعه".

وتحدث محمد علي العبو عن الجرائم التركية داخل الأراضي السورية من نهب زيت الزيتون العفريني وسرقة الآثار وتهجير السكان، وتمنى أن "تجد هذه الجرائم آذانًا صاغية من المجتمع الدولي لمعالجة الحالة الإنسانية والأخلاقية والانتهاكات التركية".

وفي حديثه عن السوريين المتعاونين مع تركيا، قال العبو "تركيا سعت منذ البداية إلى تحويل الثورة من مسارها السلمي وتدخلت بشكل كبير عن طريق الشباب السوريين الذي حولتهم إلى مرتزقة لتوسيع سيطريها الإقليمية لإحياء العثمانيين بإرسال المرتزقة للقتال في ليبيا وأذربيجان وحاليًّا إلى كشمير بعيدًا عن أهداف ومبادئ الثورة".

ودعا محمد علي العبو في ختام حديثه أبناء الشعب السوري "الذين حولتهم تركيا إلى مرتزقة" إلى العودة لبناء سوريا ديمقراطية من جديد، والعودة لتحقيق أهداف الشرفاء في بداية الثورة وهي تحقيق الكرامة والعدالة والديمقراطية والمساواة.

(كروب/ج)

ANHA