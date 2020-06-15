محمد عبد الله: الحكومة العراقية وحكومة باشور كردستان تتحملان مسؤولية الهجمات

مع إعلان الاحتلال التركي عن ما يسمى "حملة مخلب النسر"، شن جيش الاحتلال التركي منتصف ليلة أمس، هجمات على مخمور، شنكال، ومناطق الدفاع المشروع "مديا"، وفي هذا السياق شجب الرئيس المشترك لحركة الحرية محمد عبد الله هذه الهجمات، كما ندد بالصمت الدولي حيالها.

وقال عبدالله إن الدولة التركية أظهرت مرة أخرى حقيقتها العنصرية وعداءها ضد الشعب الكردي :"الدولة التركية تستهدف الكرد أينما كانوا، إن حالة ضعف حكومة إقليم جنوب كردستان، والمشاكل الاقتصادية والسياسية والخلافات بين أحزاب الإقليم أوجد فراغاً في المنطقة، وبسبب هذا الفراغ فإنها تبقى مكتوفة الأيدي إزاء الهجمات التي تستهدف شعبنا، إن سبب هذه الهجمات هو حكومة إقليم جنوب كردستان التي فتحت أيديها للهجمات".

’الهجمات نتيجة لتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية‘

كما أشار عبدالله إلى أن كل ما يحدث في جنوب كردستان لا بد أن يكون بعلم من أمريكا: "صمت إدارة جنوب كردستان والحكومة العراقية والقوى الدولية الأخرى الموجودة في العراق مثل أمريكا، دليل على أن هناك مؤامرة كبيرة ضد إرادة الشعب الكردي، هذه المؤامرة تستهدف الشعب، وتستهدف حزب العمال الكردستاني، شنكال ومخمور يبعدان مئات الكيلومترات عن حدود الدولة التركية، ولا يشكلان خطراً عليها، ولكن دولة الاحتلال التركية تستهدف إرادة الشعب الكردي أينما كان، إننا نستنكر موقف حكومة جنوب كردستان والحكومة العراقية، كما أن تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية هو سبب هذه الهجمات، إنهم يلتزمون الصمت إزاء هجمات الدولة التركية ويتعاونون معها".

’على أبناء شعبنا الخروج إلى الشوارع‘

ونوه عبدالله إلى أن الاحتلال التركي يهدف إلى احتلال كامل جنوب كردستان وروج آفا وضمه إلى حدوده، وأضاف "يجب على كردي شريف إدراك هذه الحقيقة والتصدي لها، فقد هاجمت روج آفا أيضاً، واحتلت عفرين وسري كانيه وكري سبي، أمام أعين العالم وتعمل على التغيير الديمغرافي فيها، سوف نتصدى حتى النهاية للاحتلال والدولة التركية، يجب على أبناء شعبنا عدم التزام الصمت إزاء هذه الجرائم ضد الشعب الكردي والخروج إلى الساحات".

ANHA