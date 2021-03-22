محمد عباس: لا حل لقضايا الشرق الأوسط دون أوجلان

وجاء تصريح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني، محمد عباس، لوكالتنا، تعقيبًا على الأنباء التي روّجت لها وسائل التواصل الاجتماعي التركية عن تدهور صحة القائد عبد الله أوجلان، سيما بعد بيان مكتب العصر الحقوقي.

وقال المكتب، الإثنين الماضي، إنه لم يتمكن بأي شكل من الأشكال من التواصل مع موكليهم في سجن إمرالي، وإن آخر لقاء مع القائد أوجلان كان بتاريخ الـ 7 من آب عام 2019، وإن آخر تواصل جرى في الـ 27 نيسان 2020 عبر الهاتف.

وأضاف المكتب الحقوقي: "ومنذ تلك الفترة لم نتمكن من معرفة أية معلومات، إلى أن ظهرت، بتاريخ الـ 14 من شهر آذار 2021، بعض الادعاءات حول حياة السيد أوجلان، على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر".

'إدانة'

واستهل عباس تصريحه بالتنديد واستنكار المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، وقال: "ندين ونستنكر ما قامت به أجهزة الأمن الأمريكية الإسرائيلية البريطانية التركية، في اعتقال القائد أوجلان بالعاصمة الكينية نيروبي".

ولفت عباس إلى أن الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين شركاء لتركيا في اعتقال القائد أوجلان، وقال: "ما هي إلا مؤامرة دولية بحق الكرد عامة في كافة أجزاء كردستان".

وفي معرض رده حول الادعاءات الأخيرة عن صحة القائد أوجلان، طالب عباس أمريكا في مقدمة تلك الدول بالإفراج عن عبد الله أوجلان، نظرًا لما لعبته من دور رئيس في اعتقاله، بدلًا من اتباع سياسة التجريد، ومحاربة الشعب الكردي وقائده، عبر هكذا نوع من الحروب الخاصة منها ومن وكلائها.

'مرحلة مفصلية'

وقال: "نحن نعيش مرحلة تاريخية، وكذلك المنطقة تعيش أوضاعًا سياسية وعسكرية متأزمة وصعبة، وتمر بمراحل مهمة ومفصلية، لذلك نطالب بإطلاق سراحه".

'قلقون'

وأبدى عباس قلقه من مصير القائد عبد الله أوجلان، قائلًا: "القلق لن يزول بدوام اعتقاله، وسيبقى القلق قائمًا، نحن جميعًا قلقون على مصير القائد أوجلان، ونطالب أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وتركيا الذين شاركوا في اعتقاله، بالإفراج عنه والكف عن سياسات إنكار وجود الآخر".

'تمثيل عموم كردستان'

وأوضح أن جميع محاولات حل قضايا الشرق الأوسط ستبوء بالفشل، إذا لم يطلق سراح القائد أوجلان، على اعتباره قائدًا يمثل الشعب الكردي في عموم كردستان، مؤكدًا أن الإفراج عنه سيسهم في أن تنعم المنطقة بالحرية والديمقراطية والسلام.

وبيّن عباس أن المجتمع الكردستاني عمومًا بكافة أجزائه سواء في سوريا أو تركيا أو العراق أو إيران مدعو إلى التدخل والمطالبة بالإسراع بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، مؤكدًا أن إطلاق سراحه مهم لمستقبل هذه البلدان الأربعة قبل غيرها.

'الحل السياسي'

وشدد عباس على ضرورة تكاتف القوى الكردية في كافة أجزاء كردستان، واستنكار هذه الجريمة التي ارتكبت بحق القائد عبد الله أوجلان وجرائم تركيا المستمرة بحق الشعب الكردي، ومطالبة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا بإطلاق سراح القائد لتقديم الحل السياسي للمنطقة مع الدول أصحاب الشأن التي تهمها مصلحة المنطقة.

وناشد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني، محمد عباس في ختام تصريحه المنظمات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، وفي مقدمتها العفو الدولية، حقوق الإنسان، جمعية الشعوب المهددة (Society for Threatened Peoples)، أن تتحمّل مسؤولياتها في حل القضية الكردية.

وقال: "يجب عدم تعريض الشعب الكردي لمحاولات إنهاء الوجود التي يتعرض لها عبر الجرائم التي ترتكبها تركيا بحقهم، وبحق القائد عبد الله أوجلان".

ANHA