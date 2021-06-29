وكان المدعو نصر الحريري، رئيس ما يسمى "الائتلاف السوري" قد دعا دولة الاحتلال التركي في وقت سابق من هذا الشهر، إلى احتلال منبج وتل رفعت، الأمر الذي أثار حفيظة الأوساط الشعبية والسياسية في شمال وشرق سوريا.

كما وأثار الأمر استياء الأمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني، محمد عباس، الذي شجب خلال لقاء مع وكالتنا هذه الدعوة.

'الائتلاف يبيع الأرضي السورية للأتراك'

وعلّق على الأمر قائلاً: نشجب مواقف الائتلاف الذي يدعي نفسه بالمعارضة السورية، ونحن نعتبرها معارضة سلبية وتعتبر مجموعة من المرتزقة الذين لا هم لهم سوى بيع أراضي الوطن للتركي الغاشم"، وأضاف مؤكداً أن الأتراك محتلون يريدون إعادة العثمانية.

وتابع حديثه بالقول: "نستنكر ممارسات الدولة التركية، وجمعها المرتزقة وتوجيهم ومدهم بالمال وتقديم الدعم اللوجستي لهم لكي يقوموا بالتوسع في الأراضي السورية، ظلماً بهتاناً واحتلالاً غادراً في أراضي الدول المجاورة والمسالمة".

ومضى قائلاً "نحن كحزب سياسي ندين كل عمل مشابه لهذا الممارسات التي يقوم بها المرتزقة السوريون الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الائتلاف الوطني السوري" وبمشاريع الدولة العثمانية التوسعية على حساب جارتها الدولة المسالمة والشعب بكافة المكونات من الكرد والعرب والسريان والتركمان والآشور والأرمن".

'موقف دمشق المتواطئ'

وأدان عباس أي احتلال أو توسع في الأراضي السورية، واستنكر موقف حكومة دمشق متهماً إياها بالاتفاق مع الدولة التركية في احتلال الأراضي السورية.

ونوّه إلى وجود "مشروع مشترك بين النظامين السوري والتركي والمرتزقة ومن خلفهم داعش وجبهة النصرة وجبهة أحرار الشام، وأولئك الذين يطلقون على أنفسهم الجيش السوري الحر في عفرين، هم مرتزقة وليسوا أحراراً، ولا ينتمون إلى أراضي سوريا".

داعين إلى "إدانة هؤلاء الذين يضمرون الشر لبلدهم ولشعبهم السوري وللإخوة الموجودة بين الكرد والعرب والتركمان والأرمن والأشور".

حجج واهية

واختتم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني، محمد عباس، حديثه مؤكداً أن "مؤامرات الدولة التركية تزداد كل يوم في سوريا، وهدفهم فقط التوسع الاحتلالي في الأراضي السورية".

(س ر)

ANHA