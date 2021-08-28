بعد أيام قليلة من استيلاء طالبان على أفغانستان، مرت قافلة من المسلحين عبر مدينة إدلب في شمال غرب سوريا في سيارات تحمل الأعلام البيضاء والسوداء للجماعة، وتطلق أبواقها وتطلق نيران أسلحتها في الهواء.

يقول تقرير لوكالة الاسوشيتد برس، إن احتفالات لفرع تنظيم القاعدة في منطقة نائية من سوريا التي مزقتها الحرب كانت تعبيراً عن الانتصار الذي شعرت به "الجماعات الإسلامية المتطرفة" من قطاع غزة إلى باكستان وغرب إفريقيا الذين يرون خروج أميركا المشوب بالعنف من أفغانستان فرصة لإعادة تأكيد وجودهم.

بالنسبة لمثل هذه الجماعات، فإن رحيل الولايات المتحدة الفوضوي بعد انهيار قوات الأمن التي دربتها لمدة عقدين هو هدية، مما يؤكد رسالتهم بأن واشنطن تتخلى في النهاية عن حلفائها، وأن هزيمة الجيوش القوية ممكنة بالصبر الكافي.

وقال الخبير في شؤون المسلحين الإسلاميين حسن أبو هنية، إن "نجاح طالبان يفتح الطريق أمام الجماعات المتطرفة لتكثيف عمليات التجنيد على مستوى العالم، إن الأمر أسهل بكثير بالنسبة لهم الآن، وهناك تقبل أكثر".

وعلى الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مدى ما يقرب من 20 عامًا لبناء قوات الأمن الأفغانية، استولت طالبان على كل أفغانستان تقريبًا في ما يزيد قليلاً عن أسبوع وسط انسحاب القوات الأميركية. واجتاحت الجماعة الأصولية كابول في 15 آب بعد انهيار الحكومة وهرب الرئيس أشرف غني من البلاد.

وقال أبو هنية: "الأحداث التي تتكشف في أفغانستان أعطت الجماعات الجهادية وأعداء الولايات المتحدة سببًا للاحتفال، وحلفاء أميركا في المنطقة سببًا للشعور بالقلق. إنهم يشعرون الآن أن أميركا قد تتخلى عنهم يومًا ما، كما فعلت مع حكومة أشرف غني".

وهناك مخاوف من أن تصبح أفغانستان مرة أخرى قاعدة للمسلحين للتآمر ضد الغرب، وأن تتكرر هجمات 11 أيلول 2001.

وقال مدير مركز الدراسات الأمنية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إيلي تينينباوم "هذه هي القصة التي ستؤثر وتؤثر على المقاتلين الجهاديين في جميع أنحاء العالم خلال العقد المقبل، بنفس الطريقة التي ألهم بها الانتصار على السوفييت في أفغانستان في الثمانينيات الجهاديين في جميع أنحاء العالم خلال التسعينيات وحتى بعد ذلك".

ويقول محللون إن نجاح طالبان وانسحاب الولايات المتحدة يحفزان ويعطيان دفعة تحفيزية لخصوم أميركا والجماعات الجهادية في جميع أنحاء العالم.

وقال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، في خطاب ألقاه الجمعة، إن ما يجري في أفغانستان "هو تصوير للهزيمة الكاملة لأميركا وانهيار الولايات المتحدة وفشلها في المنطقة".

وفي شمال غرب سوريا، قال بيان صادر عن هيئة تحرير الشام، فرع تنظيم القاعدة هناك، إن انتصار طالبان يثبت أنه لا يمكن "للاحتلال" أن يستمر إلى الأبد. وهنأت حماس، التي تحكم قطاع غزة، زعيم طالبان بـ "زوال الاحتلال الأميركي".

وفي باكستان، استخدم زعيم جيش محمد، محمد أزهور، منشورات الجماعة للتعبير عن فرحتهم بانتصار طالبان، قائلاً إنها ستلهم المجاهدين "في جميع أنحاء العالم لمواصلة نضالهم من أجل الإسلام".

وقال المدير التنفيذي للمعهد الباكستاني لدراسات السلام ومقره إسلام أباد، أمير رنا، إن "الأحداث في أفغانستان يمكن أن تلهم الجماعات السنية المتشددة التي تشن معارك طائفية ضد الشيعة".

وقال الباحث البارز في منطقة الساحل في مشروع بيانات الأحداث وموقع الصراع المسلح هيني نصيبيا، إن "استيلاء طالبان على السلطة سيكون بمثابة دفعة تحفيزية للمتطرفين في غرب إفريقيا، مما يُظهر أن الصبر والمثابرة يمكن أن تؤتي ثمارها".

الخطر الأكبر، وفقًا للمحللين، هو في البلدان غير المستقرة ذات الحكومة المركزية الضعيفة والتي لديها حركات التمرد، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا.

وأكبر مثال على ذلك هو عام 2014، عندما خرج تنظيم داعش من فوضى الصراعات في العراق وسوريا، واستولى على مساحة شاسعة من الأراضي الممتدة بين البلدين، وأعلن "الخلافة" بعد انهيار القوات العراقية التي دربتها الولايات المتحدة. وتلت الهجمات الإرهابية في أوروبا وخارجها قبل هزيمة تنظيم داعش في عام 2017، لكن شوهدت محاولات لإعادة التنظيم في العامين الماضيين، مع هجمات جديدة في العراق وسوريا.

وقال تقرير لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إن التهديد على الأمن الدولي من تنظيم داعش يتصاعد، مشيراً إلى توسع "مقلق" لفروعه في إفريقيا وتركيزه على العودة في سوريا والعراق.

(م ش)